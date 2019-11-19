с чего всё началось

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Технологии Apple проведет презентацию 2 декабря Apple анонсировала презентацию для СМИ, которая пройдет 2 декабря 2019 года в Нью-Йорке. Никто не думал, что она вообще будет.

Экономика Центр ядерной медицины создают в Дагестане В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.

Происшествия В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Футбол Самарская область сократит финансирование «Крыльев Советов» Заместитель губернатора Самарской области Андрей Фетисов заявил, что финансирование клуба Российской премьер-лиги "Крылья Советов" в сезоне-2020/21 останется на прежнем уровне порядке 1,6 миллиарда рублей в год, однако при этом расход бюджетных средств снизится вдвое, так как половина суммы должна быть собрана благодаря частным инвесторам.

Общество Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз» Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Происшествия В Екатеринбурге суд вынес приговор «деду-пикету» В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оштрафовал пенсионера Вадима Панкратова, известного как «дед-пикет», на 20 тыс. рублей из-за того, что он ударил полицейского во время протестов в сквере у Театра драмы.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова в бикини удивила поклонников тонкой талией Популярная телеведущая позировала у моря в бикини Анфиса Чехова с сыном и матерью наслаждается солнечной погодой в Турции.

Общество Минюст РФ считает мужчин основными жертвами домашнего насилия Представители Евросуда интересовались, существует ли в России «законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признают ли власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин.

Политика Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.

Политика США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.

Общество Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.