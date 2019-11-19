Экономика
РБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России
"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Газета.Ru 06:30
Общество
Группу детей из Ирака доставили в Москву
С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
Это Кавказ 01:15
Армия и оружие
В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»
«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — подчеркнул он.
RT на русском 06:30
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Кино
В России снимут фильм о клоунах в костюмах Бэтмена и Джокера
Культуромания 05:26
Общество
Хакеры уже взломали Star Wars Jedi: Fallen Order
Star Wars Jedi: Fallen Order вышла всего три дня назад, но хакеры из группировки Codex уже успели взломать последнюю версию антипиратской защиты Denuvo и сегодня выложили игру в сеть - она уже появилась на торрент-трекерах В первый раз пираты довольно долго взламывали новейшую версию Denuvo - на обход защиты Borderlands 3 у них ушло полтора месяца.
Gmbox.ru 06:34
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
ТАСС 04:34
Происшествия
Появилось видео момента падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
В сети появилось видео момента падения автомобиля с людьми в яму с кипятком в Пензе.
Газета.Ru 06:08
Экономика
Валерий Лимаренко: снизить цены на Сахалине можно очень просто
Сахалинские депутаты встретились с Валерием Лимаренко и обсудили много вопросов. В частности, вопрос коснулся цен на продукты в регионе.
Сахалин.Инфо 01:29
Политика
Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
REGNUM 06:01
Происшествия
В Нижнем Новгороде за взятку задержан главный кадровик областного МВД
Начальник управления по работе с личным составом главного управления МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов был задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере.
Тема Нижний Новгород 06:23
Общество
Канцелярия Деда Мороза назвала самые популярные пожелания детей
В пресс-службе Деда Мороза назвали самые частые пожелания российских детей на Новый год.
iReactor 06:09
Политика
Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
RT на русском 05:43
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 вчера в 06:32
Армия и оружие
Два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России
Два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk 19 ноября провели разведку границ России в районе Псковской, Ленинградской и Калининградской областей.
Известия 06:31
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E становится важной ступенью в стремлении Ford к электрифицированному будущему, сочетанию возможностей, производительности и эффективности в едином блоке с батарейным питанием.
32CARS.ru вчера в 01:19
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Экономика
Белоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний
«Что касается других крупных приватизационных акций, типа приватизации «Роснефти», то если говорить как о политике — приватизация сейчас, с моей точки зрения, должна развертываться, прежде всего, на более низком уровне», — отметил чиновник.
РБК 05:49
Авто
Представили обновлённую Honda Civic
После презентации новой версии Honda Civic для американского рынка рестайлинг пережила и модификация для Европы.
Тарантас Ньюс 04:39
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Кино
Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Свободная Пресса 00:49
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Piter.tv 04:06
Происшествия
Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Lenta.ru 03:17
Экономика
Копнули глубже. Как добывать песок в обход областных чиновников
Карьерный рост В последние годы областные чиновники очень усложнили получение новых лицензий на добычу песка в регионе.
47 новостей 06:14
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Свободная Пресса вчера в 13:11
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
ТАСС 05:33
Киберспорт
Petr1k об обновлении в CS:GO: «Новая мета грядет, я уверен»
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web, вернула Cache в соревновательный пул карт и внесла изменения в некоторые оружия.
CyberSport.ru 03:54
Армия и оружие
Times сообщила о сокрытии командирами преступлений британских солдат
Мой Брянск 17 ноября в 14:45