Экономика

РБКРБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги, но курс на их сокращение продолжится?

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Как и почему Россия сокращает или увеличивает вложения в госдолг США

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Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США на $775 млн

Коммерсантъвчера в 23:37

Россия увеличила вложения в гособлигации США

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Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 19:02
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

РБК 07:19
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам

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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
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Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
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Обвиняемый в убийстве сожительницы доцент СПбГУ Олег Соколов испытывал финансовые проблемы, что и могло стать причиной конфликта с потерпевшей.
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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Кино

Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена

Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости 06:34
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Михаил Боярский уходит со сцены

Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
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Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
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На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.
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ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации

Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
BFM.ru 06:04
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 08:58
Футбол

Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»

Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.
Soccer.ru 02:16
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

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После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело

В пятницу, 15 ноября, во время свадьбы в Шушарах в Санкт-Петербурге был зарезан баран, из-за чего было заведено уголовное дело.
Газета.Ru 07:44
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку нашли живой

Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие

НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой

Страны — члены НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд

Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Народные новости вчера в 20:20
Экономика

Копнули глубже. Как добывать песок в обход областных чиновников

Карьерный рост В последние годы областные чиновники очень усложнили получение новых лицензий на добычу песка в регионе.
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Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
ТАСС 05:33
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Песков анонсировал принятие документа на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав стран "нормандского формата" примут документ.
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Путин не обозначил четких сроков проекта моста через Лену

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Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»

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Мосгорсуд отклонил жалобу получившего перелом ноги дизайнера

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Эрдоган заявил Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз объяснил своему американскому коллеге Дональду Трампу, почему Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400.
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Уволился директор колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба

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Говорит Москва 06:02
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