Экономика
РБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
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Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Политика
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Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
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Финансовые проблемы историка Соколова могли толкнуть его на убийство
Обвиняемый в убийстве сожительницы доцент СПбГУ Олег Соколов испытывал финансовые проблемы, что и могло стать причиной конфликта с потерпевшей.
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Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
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Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
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Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.
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"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Футбол
Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»
Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Происшествия
После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело
В пятницу, 15 ноября, во время свадьбы в Шушарах в Санкт-Петербурге был зарезан баран, из-за чего было заведено уголовное дело.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку нашли живой
Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
Армия и оружие
НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой
Страны — члены НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Кино
Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд
Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Экономика
Копнули глубже. Как добывать песок в обход областных чиновников
Карьерный рост В последние годы областные чиновники очень усложнили получение новых лицензий на добычу песка в регионе.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
Политика
Песков анонсировал принятие документа на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав стран "нормандского формата" примут документ.
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Путин не обозначил четких сроков проекта моста через Лену
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Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Политика
Эрдоган заявил Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз объяснил своему американскому коллеге Дональду Трампу, почему Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400.
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Уволился директор колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба
Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу в колледже. Погибли два человека, в том числе нападавший, трое получили ранения.