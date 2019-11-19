Экономика

РБКРБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Россия увеличила вложения в американские госбумаги, но курс на их сокращение продолжится?

BFM.ru04:35

Как и почему Россия сокращает или увеличивает вложения в госдолг США

ТАСС03:45

Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 19:02

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

РБКвчера в 22:39

Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США на $775 млн

Коммерсантъвчера в 23:37

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.рувчера в 20:46

Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

Интерфакс00:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Безвольная Лариса Гузеева нацелена вернуть форму

Дни.ру 17 ноября в 18:19
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели 07:42
Энергетика

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
Авто

Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4

Онлайн со ссылкой на источник, приближенный к заводу, ежедневно с 18 ноября с конвейера будет сходить шесть рестайлинговых внедорожников Lada 4x4, а на 27 ноября запланировано 100-процентное начало сборки.
32CARS.ru вчера в 02:39
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Футбол

Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»

Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.
Soccer.ru 02:16
Здоровье

Сыпь на руках пациентки из Бразилии оказалась симптомом рака легких

73-летняя жительница бразильского города Сан-Паулу обнаружила сыпь у себя на руках.
Ugpressa.ru вчера в 14:53
Культура

На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
REGNUM 17 ноября в 02:11
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Происшествия

В Воронеже двух мужчин убило упавшими со стройки кирпичами

Двое мужчин во вторник погибли в Воронеже после того, как на них с 13-го этажа упали кирпичи, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 09:45
Гаджеты

Samsung запатентовала 3D-дисплей для смартфонов

Стало известно, что новым дизайнерским решением компании станет разработка нового 3D-дисплея для своих смартфонов.
Vevby.ru 04:14
Энергетика

Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ 04:28
Наука

В Варшаве началась «Российская цифровая неделя»

Перед посетителями «Российской цифровой недели» выступят 15 спикеров, представляющих российские компании, активно работающие в различных отраслях российского цифрового сегмента экономики.
Индикатор 04:07
Политика

Международный суд ООН сделал заявление по иску Украины к России

Международный суд ООН установил 8 декабря 2020 года крайним сроком для подачи Россией контрмеморандума по иску Украины.
Rambler News Service 10:46
Политика

В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
РИА Новости 09:51
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК 10:50
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс 04:27
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Авто

Ford выпустил электро-кроссовер Mustang Mach-E

Американский автомобилестроитель Ford показал свой первый кроссовер Mustang Mach-E на электрической тяге, передает «Ридус».
Телеканал 360° вчера в 07:02
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Армия и оружие

Израильские истребители нанесли ракетные удары по Дамаску

Сегодня утром израильские истребители, находясь в районе сирийско-ливанской границы, нанесли по территории Международного аэропорта Дамаска серию воздушных ударов.
Avia.pro 02:24
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Технологии

Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру

Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
Профиль вчера в 00:46
Футбол

Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Спорт-Экспресс 09:35
Происшествия

Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях

Вести.Ru вчера в 14:24
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Футбол

Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Евро-футбол.ру 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное