Экономика

РБКРБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
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с чего всё началось
Россия вложила в сентябре в государственные ценные бумаги США еще $775 млн, увеличив таким образом общий объем вложений до $10 млрд, свидетельствуют данные
 Министерства финансов США.
Коммерсантъвчера в 23:37

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Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 19:02

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 775 млн долларов

Говорит Москвавчера в 23:02

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
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Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе

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В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек

В Кочубеевском районе Ставропольского края произошла авария, в результате которой пострадали девять человек.
Известия 01:46
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Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
ТАСС вчера в 08:04
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета вчера в 10:41
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Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой

Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
РИА Новости 02:11
Политика

У здания парламента в Тбилиси вновь установлены палатки протестующих

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В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

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Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн. Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн.
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Рудковская ответила на слухи об изменах Плющенко

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала в своем телеграм-канале появившиеся в прессе сообщения об изменах со стороны ее именитого супруга фигуриста Евгения Плющенко.
РЕН ТВ вчера в 06:38
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Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Политика

В ЦИК Белоруссии назвали необъективной оценку ОБСЕ выборов в парламент

Оценка миссией ОБСЕ хода парламентских выборов в Белоруссии является необъективной и неаргументированной.
Известия 02:10
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить

Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
RT на русском 00:58
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
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На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
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Похудевшая Ирина Дубцова показала поклонникам в Instagram свою фигуру

Ирина Дубцова показала в Instagram свою фигуру. Резко похудевшая певица удивила поклонников преображением.
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Волочкова опубликовала селфи со старой прической и сломанными ногтями

Фолловеров заинтересовало не это, а возврат старой прически с гладко зачесанными назад прядями и обломанные ногти.
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Российские туроператоры начали продавать путевки в Сирию

Два российских турагентства начали продавать организованные туры в Сирию: на данный момент поток желающих посетить неспокойную страну небольшой - всего в регионе побывали примерно 50 человек.
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Правительство сократит финансирование «Крыльев Советов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что самарское правительство хочет сократить бюджетное финансирование клуба.
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В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

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