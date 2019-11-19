Экономика

РБКРБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
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Как и почему Россия сокращает или увеличивает вложения в госдолг США

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Московский Комсомолецвчера в 19:02

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Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США на $775 млн

Коммерсантъвчера в 23:37

Россия увеличила вложения в гособлигации США

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Говорит Москвавчера в 23:02
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