Экономика
РБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Экономика
Валерий Лимаренко: снизить цены на Сахалине можно очень просто
Сахалинские депутаты встретились с Валерием Лимаренко и обсудили много вопросов. В частности, вопрос коснулся цен на продукты в регионе.
Общество
В Госдуме оценили законопроект о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальном уровне заработной платы работников бюджетной сферы внёс в Госдуму парламент Республики Северная Осетия — Алания.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Политика
Сотрудница Госдепа уволилась после скандала с подделкой обложки Time
Уличённая в фальсификации резюме и подделке обложки журнала Time со своим лицом на ней Мина Чанг уволилась из Государственного департамента США.
Общество
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщает "Интерфакс".
Общество
Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края
Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал, почему Нолан не снял четвертый фильм о Бэтмене
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Происшествия
В Челябинске горит котельная компрессорного завода
Сегодня, 19 ноября, в промзоне Челябинска загорелся компрессорный завод.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Наука
Бактерии помогли растениям выйти на сушу
Возможно, что бактериальные гены и впрямь помогли растениям выйти на сушу – что, конечно, заставляет по-новому взглянуть на роль бактерий в эволюции земной жизни.
Киберспорт
В CS:GO вышла операция Shattered Web
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Культура
Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
Общество
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
Космос
В конце ноября уральцы смогут увидеть в небе МКС и спутники Илона Маска: рассказываем как
МКС — В конце ноября и начале декабря по вечерам сразу после захода Солнца строго по расписанию в юго-западной части неба можно будет увидеть Международную космическую станцию, — сообщил инженер.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Общество
Siemens может воспользоваться правом выкупа доли Силмаша в их СП
Либеров подчеркнул, что если "Силовые машины" будут и дальше заинтересованы создавать свою турбину, то фактически станут конкурентами, и участие в СП будет невозможным.
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Политика
Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.