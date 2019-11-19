Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Политика Китайцы назвали четыре слабые стороны России Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Экономика Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года Как долго рубль останется стабильным Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.

Политика В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что озвученная наблюдателями ОБСЕ предварительная оценка выборов в белорусский парламент является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.

Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Общество РЖД показали новый прототип плацкарта РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте, сообщило «РИА Новости» с выставки «Транспорт России».

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Политика Киев запретит россиянам покупать землю на Украине Россияне не смогут покупать украинскую землю сельскохозяйственного назначения в случае открытия рынка земли на Украине.