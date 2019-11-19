Экономика

РБКРБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Как и почему Россия сокращает или увеличивает вложения в госдолг США

ТАСС03:45

Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 19:02

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 775 млн долларов

Говорит Москвавчера в 23:02

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

РБКвчера в 22:39

Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США на $775 млн

Коммерсантъвчера в 23:37

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.рувчера в 20:46

Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

Интерфакс00:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли

РИА Новости 03:28
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru 03:35
Хоккей

Овечкин забил гол в победном матче «Вашингтона» против «Анахайма»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл 19:54 и завершил встречу с показателем полезности «+2». «Кэпиталз» в третий раз победили за последние четыре матча.
Sportbox.RU вчера в 21:42
Армия и оружие

ВСУ обвинили в ранении бойца «российское командование»

В произошедшем обвиняют даже не ЛНР, а «российское командование».
Новостной фронт 00:43
Политика

Китайцы назвали четыре слабые стороны России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Вести.Ru вчера в 02:10
Армия и оружие

СК обвинил украинского военного в обстреле города под Луганском

По данным СК, 7 июля Майстренко, "выполняя заведомо преступные приказы", отдал приказ о прицельном артобстреле из тяжелых видов вооружения гражданских объектов в городе Первомайск.
Московский Комсомолец 03:42
Армия и оружие

Курды заявили, что броневик «российско-турецкого патруля» якобы наехал на местную жительницу

Один из бронетранспортёров сводного российского-турецкого патрульного отряда наехал в посёлке Тири на молодую женщину, в результате чего та получила травму ноги.
Военное обозрение вчера в 23:23
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Политика

Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ

Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Южный Федеральный вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО подозреваемого в шпионаже против РФ Уилана

Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты на продление ареста обвиняемому в шпионаже против России американцу Полу Уилану.
News.ru 03:36
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Piter.tv вчера в 13:23
Общество

В Челябинскую область вернут детей, чьи матери уехали в Ирак

Дети будут устроены в садики и школы, для них будет организована необходимая помощь и поддержка.
31 канал Челябинска 02:24
Экономика

Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года

Как долго рубль останется стабильным Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.
РБК 00:00
Политика

В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что озвученная наблюдателями ОБСЕ предварительная оценка выборов в белорусский парламент является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.
Взгляд.ру 01:57
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Вести.Ru 02:37
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

РЖД показали новый прототип плацкарта

РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте, сообщило «РИА Новости» с выставки «Транспорт России».
Коммерсантъ 02:32
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Происшествия

В ДТП на КАД один из пострадавших остался без руки

Уточняется, что пассажиры и водитель «Мицубиси» находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из пострадавших лишился руки.
Петербургский дневник вчера в 23:19
Политика

Киев запретит россиянам покупать землю на Украине

Россияне не смогут покупать украинскую землю сельскохозяйственного назначения в случае открытия рынка земли на Украине.
Rambler News Service 03:24
Политика

Посольство РФ посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Известия 03:05
Общество

В России оценили масштабы домашнего насилия

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Lenta.ru 00:53
Футбол

Отец Мойзе Кина заявил, что считает переход сына в «Эвертон» ошибкой

Жан Кин, отец 19-летнего нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, выразил мнение, что сыну не стоило переходить в английский клуб из «Ювентуса» минувшим летом.
Чемпионат 16 ноября в 05:37
Общество

Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге окончательно передали горожанам

КП - Екатеринбург 00:54
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
ТАСС вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное