Экономика
РБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
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Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Хоккей
Овечкин забил гол в победном матче «Вашингтона» против «Анахайма»
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл 19:54 и завершил встречу с показателем полезности «+2». «Кэпиталз» в третий раз победили за последние четыре матча.
Армия и оружие
ВСУ обвинили в ранении бойца «российское командование»
В произошедшем обвиняют даже не ЛНР, а «российское командование».
Политика
Китайцы назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Армия и оружие
СК обвинил украинского военного в обстреле города под Луганском
По данным СК, 7 июля Майстренко, "выполняя заведомо преступные приказы", отдал приказ о прицельном артобстреле из тяжелых видов вооружения гражданских объектов в городе Первомайск.
Армия и оружие
Курды заявили, что броневик «российско-турецкого патруля» якобы наехал на местную жительницу
Один из бронетранспортёров сводного российского-турецкого патрульного отряда наехал в посёлке Тири на молодую женщину, в результате чего та получила травму ноги.
Политика
Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
Мосгорсуд оставил в СИЗО подозреваемого в шпионаже против РФ Уилана
Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты на продление ареста обвиняемому в шпионаже против России американцу Полу Уилану.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Общество
В Челябинскую область вернут детей, чьи матери уехали в Ирак
Дети будут устроены в садики и школы, для них будет организована необходимая помощь и поддержка.
Экономика
Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года
Как долго рубль останется стабильным Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.
Политика
В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что озвученная наблюдателями ОБСЕ предварительная оценка выборов в белорусский парламент является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей России
Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Общество
РЖД показали новый прототип плацкарта
РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте, сообщило «РИА Новости» с выставки «Транспорт России».
Общество
Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу
Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Происшествия
В ДТП на КАД один из пострадавших остался без руки
Уточняется, что пассажиры и водитель «Мицубиси» находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из пострадавших лишился руки.
Политика
Киев запретит россиянам покупать землю на Украине
Россияне не смогут покупать украинскую землю сельскохозяйственного назначения в случае открытия рынка земли на Украине.
Общество
В России оценили масштабы домашнего насилия
Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Футбол
Отец Мойзе Кина заявил, что считает переход сына в «Эвертон» ошибкой
Жан Кин, отец 19-летнего нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, выразил мнение, что сыну не стоило переходить в английский клуб из «Ювентуса» минувшим летом.
Общество
Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге окончательно передали горожанам
Происшествия
В Челябинске горит котельная около компрессорного завода
Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.