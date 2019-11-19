Экономика

РБКРБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
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с чего всё началось
Россия вложила в сентябре в государственные ценные бумаги США еще $775 млн, увеличив таким образом общий объем вложений до $10 млрд, свидетельствуют данные
 Министерства финансов США.
Коммерсантъвчера в 23:37

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Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до $10 млрд

ТАССвчера в 18:45

Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США на $775 млн

Коммерсантъвчера в 23:37

Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолецвчера в 19:02

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

РБКвчера в 22:39

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.рувчера в 20:46

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 775 млн долларов

Говорит Москвавчера в 23:02

Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

Интерфакс00:42
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Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

Life.ru 17 ноября в 13:09
Шоу-бизнес

Друг показал МакSим без фильтров и фотошопа

Певица пыталась замаскировать свои недостатки На днях в "Инстаграме" появилось селфи аранжировщика Сергея Купцова с поп-исполнительницей МакSим.
WomanHit.ru вчера в 10:16
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Транспорт

В Госдуме отреагировали на данные ООН о смертности в ДТП в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов прокомментировал данные ООН по статистике ДТП в России, согласно которой главными причинами смертности на российских дорогах являются пьянство и незнание правил.
Газета.Ru 17 ноября в 05:20
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ вчера в 01:57
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Армия и оружие

Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 17 ноября в 20:59
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

Вести.Ru 16 ноября в 14:50
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Политика

В Huawei прокомментировали продление США лицензии

Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.
РИА Новости 01:11
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Общество

Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере

Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
REGNUM 01:11
Политика

В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
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Политика

Украина в НАТО — путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн

Профессор отметил, что он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и "вырвать ее из объятий России" приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне.
РИА Новости вчера в 19:23
Экономика

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM вчера в 07:59
Футбол

Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»

Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4) соответствовал уровню соперника.
Спорт-Экспресс 17 ноября в 22:50
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
ТАСС вчера в 23:23
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Футбол

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче

Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.
Чемпионат вчера в 22:55
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Шоу-бизнес

Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 вчера в 06:32
Игры

Дождались: Valve анонсировала новый Half-Life

Вчера компания Valve совершенно неожиданно анонсировала Half-Life: Alyx, заявив, что это флагманский проект для устройств виртуальной реальности.
iXBT.com 01:24
Автоспорт

Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии

Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 17 ноября в 23:28
Политика

США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Общество

РЖД показали прототип нового плацкарта

Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
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