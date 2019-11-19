Экономика
РБКВложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.
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с чего всё началось
Россия вложила в сентябре в государственные ценные бумаги США еще $775 млн, увеличив таким образом общий объем вложений до $10 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов США.Коммерсантъвчера в 23:37
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Общество
Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву
Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
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Россиянам предложили отдохнуть в Сирии
Другой туроператор, предлагающий поездки в Сирию, — компания «Миракл» — добавила к этому списку город Сайедная.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
Происшествия
Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки
Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Общество
На Сахалин и Курилы придет циклон со снегопадами и штормами
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Происшествия
Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки
Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
Политика
Украина анонсировала разработку закона об «особом статусе» Донбасса
Работа над законопроектом об особом статусе Донбасса начнется после декабрьского саммита «нормандской встречи».
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler
Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Происшествия
Отравившиеся в «Зарядье» музыканты Мариинки заразились стафилококком
Сотрудники оркестра Мариинского театра, которые 31 октября отравились после концерта в "Зарядье", заразились золотистым стафилококком, сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Авто
АвтоВАЗ разрешил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Еще на этапе испытаний автомобилей Lada XRAY и Lada Vesta SW Cross, оборудованных 1,8-литровыми двигателями ВАЗ-21179, был зафиксирован повышенный расход масла.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Шоу-бизнес
Волочкова опубликовала селфи со старой прической и сломанными ногтями
Фолловеров заинтересовало не это, а возврат старой прически с гладко зачесанными назад прядями и обломанные ногти.
Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Общество
Согласован порядок продажи в России «красивых» номеров
Месяцем ранее руководитель отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Роман Мишуров заявил, что его ведомство изначально предлагало организовать продажу "красивых" номеров через портал госуслуг.
Политика
Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Армия и оружие
Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море
Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Шоу-бизнес
Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.