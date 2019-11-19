с чего всё началось

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина. В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Общество Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Путешествия Россиянам предложили отдохнуть в Сирии Другой туроператор, предлагающий поездки в Сирию, — компания «Миракл» — добавила к этому списку город Сайедная.

Политика Протестующим нашли лагеря подготовки Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Происшествия Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.

Происшествия Отравившиеся в «Зарядье» музыканты Мариинки заразились стафилококком Сотрудники оркестра Мариинского театра, которые 31 октября отравились после концерта в "Зарядье", заразились золотистым стафилококком, сообщило московское управление Роспотребнадзора.

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Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.

Политика Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.