Житель Сахалина попался на поддельных ковидных справках

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который подделал справки о результатах исследований на COVID-19, пишет ИА Сах.ком со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалину.