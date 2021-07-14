Увеличение вложений в 2021 г. было обеспечено во многом приростом объемов инвестиций физических лиц в акции: за первое полугодие 2021 г. - 412 млрд руб. (по данным Московской Биржи и "СПБ Биржи"), что сопоставимо со значением за весь 2020 г. - 503 млрд рублей.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который подделал справки о результатах исследований на COVID-19, пишет ИА Сах.ком со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалину.
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что разногласия по газопроводу «Северный поток — 2» можно решить, если Евросоюз поставит условие запрета на использование проекта в геополитических целях.