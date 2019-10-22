По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

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