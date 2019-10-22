Экономика
Российская газетаВложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
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Политика
Россияне погибли при строительстве АЭС «Аккую» в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двое граждан России погибли при строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Lenta.ru 13:31
Происшествия
Суд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса
Мосгорсуд отменил приговор и вернул пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело Виктора Тихонова - водителя автобуса, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар" в 2017 году, передает агентство "Москва".
Газета.Ru 08:51
Армия и оружие
РФ и Турция договорились вместе противостоять сепаратизму в Сирии
США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.
ТАСС 14:09
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29
Общество
Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх
Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.
Rambler News Service 08:19
Армия и оружие
Новый 57-мм боевой модуль разработали в России
На вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на 57-мм калибр Сергей Абрамов уточнил, что Минобороны России выбирает из двух боевых модулей.
Российская газета 03:30
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 17:52
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Политика
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
ТАСС 14:17
Политика
Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Футбол
France Football объяснил отсутствие Неймара в списке претендентов на «Золотой мяч»
Вчера France Football назвал 30 номинантов на звание лучшего игрока года. В 16-й раз на этот приз будет претендовать Криштиану Роналду.
Советский спорт 12:50
Технологии
На видео показали полёт электрического воздушного такси
Немецкая компания Lilium завершила первую фазу испытаний электрического аэротакси Lilium. Посмотреть его полёт можно на видео.
Ferra 13:28
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Происшествия
В Москве задержали замглавы «Комитета за гражданские права»
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве заместителя председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова.
ТАСС 14:16
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Здоровье
Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты
Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 01:50
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29