По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

Армия и оружие Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.

Происшествия Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Космос Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.

Происшествия Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.

Общество В Японии прошла интронизация нового императора В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.

Кино Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.

Здоровье Аспирин оказался смертельно опасен для детей В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.

Общество Польский суд разрешил выдачу России экс-главы НПО «Космос» Чернякова Окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.

Экономика Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.

Космос В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб» Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.

Транспорт В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.

Единоборства Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.

Кино Вышел трейлер новых «Звездных войн» В трейлере главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) пробирается через джунгли, после чего сражается с Кайло Реном (Адам Драйвер).

Политика Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.

Экономика Долларовых миллиардеров в России стало больше В России за год возросло число долларовых миллиардеров.

Авто Стало известно имя первого электрического кроссовера Mazda Совсем недавно было показано его первое изображение, теперь же публике объявили его название. Новая модель будет носить имя MX-30.

Общество МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

Хоккей Шумаков, Широков и Фрэнсон готовятся к матчу с «Салаватом Юлаевым» Игроки «Авангарда» нападающие Сергей Широков и Сергей Шумаков, защитник Коди Фрэнсон готовятся к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба омичей.

Технологии Opera для Android получила редизайн интерфейса и поддержку биткоина Популярный браузер Opera для мобильной платформы Android получает новый облик, а вместе с ним расширение функций встроенного криптокошелька.

Здоровье В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.