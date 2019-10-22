Экономика
Российская газетаВложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк России предложил защитить взносы потребителей в страхование жизни
Агентство страховых новостей11:16
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:44, Ашберн
Армия и оружие
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 11:48
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.
Вечерняя Москва 11:45
Происшествия
Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло
Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Lenta.ru 12:34
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 10:17
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Футбол
Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
Спорт-Экспресс 12:05
Здоровье
Аспирин оказался смертельно опасен для детей
В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.
Life.ru 12:34
Общество
Польский суд разрешил выдачу России экс-главы НПО «Космос» Чернякова
Окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.
Коммерсантъ 12:39
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 11:46
Космос
В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб»
Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.
Даниловский вестник вчера в 11:18
Транспорт
В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
ТАСС 06:57
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru 08:33
Кино
Вышел трейлер новых «Звездных войн»
В трейлере главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) пробирается через джунгли, после чего сражается с Кайло Реном (Адам Драйвер).
Lenta.ru 06:24
Футбол
Уткин: получать инъекцию Григоряна — это бодрит. Но не больше трёх раз в неделю
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал отставку Александра Григоряна с поста главного тренера «Тамбова».
Чемпионат 11:47
Армия и оружие
Вертолеты ВКС России сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России сели на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка.
Московский Комсомолец 06:16
Политика
Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.
RT на русском 11:36
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала
Privet-Rostov.ru 04:43
Экономика
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Газета.Ru вчера в 14:09
Авто
Стало известно имя первого электрического кроссовера Mazda
Совсем недавно было показано его первое изображение, теперь же публике объявили его название. Новая модель будет носить имя MX-30.
CarsWeek.ru 05:28
Общество
МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге
Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
REGNUM 11:58
Хоккей
Шумаков, Широков и Фрэнсон готовятся к матчу с «Салаватом Юлаевым»
Игроки «Авангарда» нападающие Сергей Широков и Сергей Шумаков, защитник Коди Фрэнсон готовятся к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба омичей.
Спорт-Экспресс 09:31
Технологии
Opera для Android получила редизайн интерфейса и поддержку биткоина
Популярный браузер Opera для мобильной платформы Android получает новый облик, а вместе с ним расширение функций встроенного криптокошелька.
3DNews 11:35
Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 10:22
Общество
Издатель Forbes в России подал в суд на «Сафмар»
В иске Forbes требует «признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия» распространенное заявление «Сафмар» о якобы коррумпированности журналистов издания.
Коммерсантъ 10:08