Экономика
Российская газетаВложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:54, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Футбол
Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог возглавить «Дженоа».
Спорт-Экспресс 14:41
Армия и оружие
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции.
Интерфакс 13:46
Шоу-бизнес
Мать Тимати сделала татуировку в честь внука
Пять лет назад счастливая бабушка сделала себе подобную татуировку с датой рождения первой внучки Алисы.
Srnsk 10:05
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:47
Политика
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
ТАСС 14:17
Наука
Августовскую вспышку на Юпитере вызвал железокаменный астероид
Расчеты ученых, представленные на Европейском конгрессе планетарных наук (EPSC), показали, что вспышка, которую заметили на Юпитере в августе, была следствием падения на планету железокаменного астероида.
N+1 18 октября в 20:02
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 18:15
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Энергетика
Почти на 20% повышаются цены на газ для промышленности Украины
Повышение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке С 1 ноября 2019 года «Нафтогаз Украины» поднимает цены на газ для промышленности страны на 18,4-19,6%, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
OilCapital.ru 08:09
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Футбол
Пять болельщиков «Баварии» пострадали в результате нападения в Греции
Неприятный эпизод произошел во вторник по ходу матча 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Олимпиакос» — «Бавария» (0:4). На 84-й минуте встречи на стадионе начались потасовки между местными болельщиками и поклонниками мюнхенцев.
Sportbox.RU 14:28
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 08:53
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 02:50
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Футбол
Льву Яшину исполнилось бы 90 лет
Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
БелРос ТВ 07:04
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 10:25
Армия и оружие
Минобороны досрочно получило комплект С-400
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в концерне.
Взгляд.ру вчера в 03:15
Армия и оружие
Минобороны отправит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160
Капитал страны вчера в 16:11
Футбол
Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
Metaratings 07:03
Политика
Россияне погибли при строительстве АЭС «Аккую» в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двое граждан России погибли при строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Lenta.ru 13:31