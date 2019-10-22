Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Власти решили компенсировать вложения россиян в страхование жизни

РБК07:05

Полис на гарантии

Российская газета11:17

ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни

Коммерсантъ09:42

Минфин поддержал создание гарантийного фонда на рынке страхования жизни

Rambler News Service09:42

Минфин поддержал создание системы гарантирования на рынке страхования жизни

ТАСС07:33

Гражданам гарантируют выплаты по договору страхования жизни

Ведомости14:08

ЦБ предложил распространить систему гарантирования средств граждан на страхование жизни

Банки.ру06:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:54, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Футбол

Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог возглавить «Дженоа».
Спорт-Экспресс 14:41
Армия и оружие

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции.
Интерфакс 13:46
Шоу-бизнес

Мать Тимати сделала татуировку в честь внука

Пять лет назад счастливая бабушка сделала себе подобную татуировку с датой рождения первой внучки Алисы.
Srnsk 10:05
Футбол

«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:47
Политика

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
ТАСС 14:17
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Наука

Августовскую вспышку на Юпитере вызвал железокаменный астероид

Расчеты ученых, представленные на Европейском конгрессе планетарных наук (EPSC), показали, что вспышка, которую заметили на Юпитере в августе, была следствием падения на планету железокаменного астероида.
N+1 18 октября в 20:02
Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 03:29
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия

Два самолета получили повреждения в «Шереметьево»

Интерфакс 14:07
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Энергетика

Почти на 20% повышаются цены на газ для промышленности Украины

Повышение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке С 1 ноября 2019 года «Нафтогаз Украины» поднимает цены на газ для промышленности страны на 18,4-19,6%, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
OilCapital.ru 08:09
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Футбол

Пять болельщиков «Баварии» пострадали в результате нападения в Греции

Неприятный эпизод произошел во вторник по ходу матча 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Олимпиакос» — «Бавария» (0:4). На 84-й минуте встречи на стадионе начались потасовки между местными болельщиками и поклонниками мюнхенцев.
Sportbox.RU 14:28
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 08:53
Общество

Кадыров попал в Книгу рекордов России

РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 02:50
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Футбол

Льву Яшину исполнилось бы 90 лет

Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
БелРос ТВ 07:04
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru вчера в 10:25
Армия и оружие

Минобороны досрочно получило комплект С-400

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в концерне.
Взгляд.ру вчера в 03:15
Армия и оружие

Минобороны отправит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160

Капитал страны вчера в 16:11
Происшествия

В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

РБК 03:57
Путешествия

Китайцы планируют привлечь российских туристов системой «все включено»

ЭКД 06:12
Футбол

Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

Metaratings 07:03
Политика

Россияне погибли при строительстве АЭС «Аккую» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двое граждан России погибли при строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Lenta.ru 13:31
Происшествия

Неизвестный бросил шестимесячную девочку на скамейке в Москве

ТВ Центр 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное