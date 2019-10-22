По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

Космос Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.

Политика Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.

Авто Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на гречку Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.

Хоккей Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо» Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.

Армия и оружие Пентагон готовит полный вывод войск из Афганистана Министерство обороны США инициировало реализацию плана, касающегося полного вывода войск из Афганистана.

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Общество Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол Новый император Японии Нарухито объявил о восшествии на престол. Церемонию транслировали все телеканалы страны.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Политика СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.

Гаджеты «Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000 «Байкал электроникс» впервые представила свой новый процессор BE-М1000, предназначенный для широкого диапазона устройств потребительского и B2B сегментов рынка.

Общество Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.

Общество Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Экономика Долларовых миллиардеров в России стало больше В России за год возросло число долларовых миллиардеров.

Политика Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Происшествия Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля» Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.