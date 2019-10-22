Экономика
Российская газетаВложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
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Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Политика
Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
RT на русском 09:59
Авто
Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость
Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
7 новостей 08:52
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Известия 05:44
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 06:43
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Известия 06:19
Хоккей
Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие
Пентагон готовит полный вывод войск из Афганистана
Министерство обороны США инициировало реализацию плана, касающегося полного вывода войск из Афганистана.
Rostov gazeta 09:28
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Общество
Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол
Новый император Японии Нарухито объявил о восшествии на престол. Церемонию транслировали все телеканалы страны.
РИА Новости 00:51
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Политика
СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
РИА Новости вчера в 19:07
Гаджеты
«Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000
«Байкал электроникс» впервые представила свой новый процессор BE-М1000, предназначенный для широкого диапазона устройств потребительского и B2B сегментов рынка.
CNews 08:17
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Космос
Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»
News.ru вчера в 04:09
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова вчера в 00:15
Экономика
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Газета.Ru вчера в 10:09
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Происшествия
Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 01:18