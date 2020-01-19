Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВложения иностранцев в госдолг России достигли рекордного уровня

В 2019 году иностранцы вложили около 22,2 млрд. долларов в российские облигации федерального займа и евробонды, что является самым высоким показателем с января 2012 года. Об этом сообщают представители Банка России.
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с чего всё началось
Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует
 из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.
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