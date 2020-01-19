с чего всё началось

В 2019 году иностранцы вложили около 22,2 млрд. долларов в российские облигации федерального займа и евробонды, что является самым высоким показателем с января 2012 года. Об этом сообщают представители Банка России.

Политика На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

Здоровье Радию Хабирову сообщили, сколько уволили врачей в Башкирии Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня в правительстве РБ министр по здравоохранению Максим Забелин сообщил количество уволенных сотрудников (1816 человек) и принятых на работу (2169 человек), прирост составил 353 сотрудника, но по прогнозам увеличение штата должно было быть больше.

Политика Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Финансы Официальный курс евро снизился на 32 копейки Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.

Общество Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.

Общество Крупный град обрушился на Австралию Фото града размером с мяч для гольфа опубликовали в Сети жители юго-востока Австралии.