Экономика
ГЛАС.RUВложения иностранцев в госдолг России достигли рекордного уровня
В 2019 году иностранцы вложили около 22,2 млрд. долларов в российские облигации федерального займа и евробонды, что является самым высоким показателем с января 2012 года. Об этом сообщают представители Банка России.
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с чего всё началось
Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.РБКвчера в 01:00
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