РБКВ мае производство игристых вин в России выросло на 40%Отечественное производство растет на фоне снижения импорта игристых вин из Европы.РБКУже в конце февраля, после начала военной спецоперации на Украине, импортеры стали фиксировать проблемы с логистикой.РБКПозже весь экспорт винодельческой продукции в Россию запретили США и Австралия, а страны ЕС не разрешают поставки вин дороже €300.РБК«В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%», — свидетельствует статистика.ФАНЧитать далееСвернутьРБКРБКЭкономика сегодняОбщественная служба новостейФАНПрофильГазета.RuПодробнее о событииРоссия нарастила производство шампанского почти на 40%ФАН02:54В мае производство игристых вин в России выросло на 40%РБК02:00Самое цитируемоеВ России с начала года на четверть выросло производство собственного шампанскогоInc. Russia03:15Производство российского шампанского резко вырослоПрофиль03:00Аналитики зафиксировали резкий рост производства шампанского в РоссииГоворит Москва03:22РБК: в России резко выросло производство шампанскогоГазета.Ru02:53Российские производители шампанского увеличили выпуск продукцииЭкономика сегодня02:50Показать ещёОценить33Поделиться