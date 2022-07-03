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В мае производство игристых вин в России выросло на 40%

Отечественное производство растет на фоне снижения импорта игристых вин из Европы.
РБК
Уже в конце февраля, после начала военной спецоперации на Украине, импортеры стали фиксировать проблемы с логистикой.
РБК
Позже весь экспорт винодельческой продукции в Россию запретили США и Австралия, а страны ЕС не разрешают поставки вин дороже €300.
РБК
«В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%», — свидетельствует статистика.
ФАН

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Россия нарастила производство шампанского почти на 40%
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