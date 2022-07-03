В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. дал, свидетельствуют данные

Росалкогольрегулирования

, которые в своих материалах приводит Росстат.