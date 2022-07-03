В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. дал, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, которые в своих материалах приводит Росстат.
По данным Eurostat, в период с января по апрель 2022 года в Россию из стран ЕС поставили на 45% меньше вина в натуральном выражении — до 6,8 тыс. т. В денежном выражении падение составило 44% — до €26,4 млн.
Вице-премьер РФ Александр Новак назвал шаги в направлении ограничения цен на нефть из РФ очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы, что, по его словам, может привести только к дисбалансу рынка и дефициту энергоресурсов, а следовательно и к росту цен.
"Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", - написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.