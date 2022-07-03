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В мае производство игристых вин в России выросло на 40%

В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. дал, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, которые в своих материалах приводит Росстат.
РБК
Отечественное производство растет на фоне снижения импорта игристых вин из Европы.
РБК
По данным Eurostat, в период с января по апрель 2022 года в Россию из стран ЕС поставили на 45% меньше вина в натуральном выражении — до 6,8 тыс. т. В денежном выражении падение составило 44% — до €26,4 млн.
Inc. Russia
Позже весь экспорт винодельческой продукции в Россию запретили США и Австралия, а страны ЕС не разрешают поставки вин дороже €300.
РБК

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В России резко нарастили производство шампанского
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