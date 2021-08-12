РБКВ мэрии Москвы заявили об отсутствии подушки безопасности в бюджетеЭксперты рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) рассчитали денежные резервы Москвы по состоянию на 1 июля 2021 года.РИА НовостиS&P отметило, что резервы Москвы состоят из следующих составляющих: собственные средства (около 440 миллиардов рублей) и средств городских бюджетных учреждений (500 миллиардов рублей).ПРАЙМВ агентстве ожидают, что «город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году».RT на русскомОдновременно S&P подтвердило долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне BBB- со стабильным прогнозом — том же уровне, что и суверенный рейтинг России.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРБКРБКСекрет фирмыНациональная служба новостейПолитРоссияЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейСлово и ДелоТелеканал 360°ПрофильAnewsREGNUMИнфо24Капитал страныГЛАС.RUНовые ИзвестияГазета.RuЦарьградTopdaynews.ruС чего всё началосьЭксперты S&P пересчитали денежную подушку МосквыИсточник, знакомый с бюджетным планированием Москвы, сказал РБК, что процесс бюджетирования несколько поменялся: московские власти сократили авансирование средств в адрес городских предприятий и бюджетных учреждений.РБКвчера в 23:53Подробнее о событииВласти Москвы сообщили, что бюджет города не предполагает «подушки безопасности»Коммерсантъ22:01В мэрии Москвы заявили об отсутствии подушки безопасности в бюджетеРБКвчера в 13:55РБК: Москва полностью потратит свои деньги до конца годаURA.Ruвчера в 00:20Агентство S&P: Москва до конца года может полностью израсходовать собственную подушку ликвидностиРИА Новостивчера в 02:43Специалисты S&P подсчитали размер денежной подушки МосквыМосква 24вчера в 01:34Эксперты пересчитали денежную подушку МосквыМосковский Комсомолецвчера в 00:38РБК: в агентстве S&P посчитали денежные резервы МосквыRT на русскомвчера в 03:44Показать ещёОценить656Поделиться