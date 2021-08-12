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В мэрии Москвы заявили об отсутствии подушки безопасности в бюджете

Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) рассчитали денежные резервы Москвы по состоянию на 1 июля 2021 года.
РИА Новости
S&P отметило, что резервы Москвы состоят из следующих составляющих: собственные средства (около 440 миллиардов рублей) и средств городских бюджетных учреждений (500 миллиардов рублей).
ПРАЙМ
В агентстве ожидают, что «город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году».
RT на русском
Одновременно S&P подтвердило долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне BBB- со стабильным прогнозом — том же уровне, что и суверенный рейтинг России.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы
Источник, знакомый с бюджетным планированием Москвы, сказал РБК, что процесс бюджетирования несколько поменялся: московские власти сократили авансирование средств в адрес городских предприятий и бюджетных учреждений.
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