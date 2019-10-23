Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневникВместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов

Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
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К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» увеличат до 60 тысяч человек

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К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» будет увеличена

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