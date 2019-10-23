Лига чемпионов
Петербургский дневникВместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов
Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:44, Ашберн
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Газета.Ru 01:54
Технологии
Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи
Интерфейс Skin-On разработал Марк Тесси. Искусственная кожа умеет распознавать жесты, в том числе поглаживания, щипки, щекотки и удары.
Pravda.Ru 21 октября в 10:17
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк после молчания опубликовала новое фото
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила новое фото, тем самым прервала "молчание".
Уфимские Заметки 09:26
Гаджеты
Компания Sony представила смартфон Sony Xperia 1 Professional Edition
Sony Xperia 1 Professional Edition поступит в продажу 25 октября по цене 1320 долларов.
ITZine.ru 06:01
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
РИА Новости 07:40
Кино
Бесплатный интернет предлагает «Ростелеком» за подписку на Wink
Если оформить подписку на особую коллекцию Wink, то можно в подарок получить домашний и мобильный интернет в подарок.
Регион online 06:06
Футбол
Моуриньо может возглавить дортмундскую «Боруссию»
Немецкая пресса сообщает, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может продолжить работу в дортмундской "Боруссии".
Soccer.ru 04:11
Армия и оружие
WikiLeaks представил противоречащий выводам ОЗХО по Сирии доклад
Изучив представленные химические анализы, взятые на месте предполагаемого инцидента, баллистические исследования и показания свидетелей, члены комиссии пришли к выводу, что основная информация была скрыта от общественности для того, чтобы подогнать выводы расследования под «определенный результат».
REGNUM 09:15
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матча Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 09:37
Происшествия
Появилось видео наезда автомобилей на людей в Петербурге
Опубликована видеозапись момента ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек.
РБК 09:03
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Общество
Россияне оценили стоимость своей жизни в 5,8 миллиона рублей
Жители России назвали справедливую цену страховки в случае своей смерти. В среднем они оценили свою жизнь в 5,8 миллиона рублей.
VSE42.RU 02:44
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Политика
США не обращались к странам для размещения ракет средней дальности
Соединенные Штаты не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу.
Известия вчера в 19:49
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов
Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.
Взгляд.ру 08:14
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Гаджеты
Microsoft представила ПК с аппаратной защитой от атак через прошивку
Компания Microsoft в содружестве с компаниями Intel, Qualcomm и AMD представила мобильные системы с аппаратной защитой от атак через прошивку.
3DNews вчера в 05:00
Общество
Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН
На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
На интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.
Известия 07:46
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Политика
Британский парламент отклонил законопроект Джонсона о Brexit
За несколько часов до голосования премьер предупредил, что если план по выходу из ЕС не будет поддержан, то законопроект снимут с рассмотрения и инициируют досрочные выборы в парламент.
Страна Советов on-line 06:40