с чего всё началось

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии. Среди них есть как обычные, вроде водителя, курьера, слесаря, повара или врача, так и экзотические – оленевод или гидрогеолог, сообщает агентство "Интерфакс".

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

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