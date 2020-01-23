Общество
Вести.RuВместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии. Среди них есть как обычные, вроде водителя, курьера, слесаря, повара или врача, так и экзотические – оленевод или гидрогеолог, сообщает агентство "Интерфакс".
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с чего всё началось
«Перечни сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям»,— сообщает пресс-служба Минтруда.Коммерсантъ08:53
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Обновлен список профессий для альтернативной службы: можно стать курьером и гидрогеологом
Московский Комсомолецвчера в 10:01
Минтруд предложил обновить список работ для прохождения альтернативной службы
Парламентская газетавчера в 05:06
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