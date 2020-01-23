Общество

Вести.RuВести.RuВместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии. Среди них есть как обычные, вроде водителя, курьера, слесаря, повара или врача, так и экзотические – оленевод или гидрогеолог, сообщает агентство "Интерфакс".
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«Перечни сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям»,— сообщает пресс-служба
 Минтруда.
Коммерсантъ08:53

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Вместо армии в России разрешат работать декораторами и звероводами

Телеканал 360°08:40

Российским призывникам могут разрешить проходить альтернативную гражданскую службу на Почте России

Эхо Москвы08:32

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Вести.Ru08:20

Россиянам предложили стать звероводами и установщиками декораций вместо службы в армии

ТАСС07:17

Обновлен список профессий для альтернативной службы: можно стать курьером и гидрогеологом

Московский Комсомолецвчера в 10:01

Минтруд хочет сократить список мест для прохождения альтернативной службы

Znak.comвчера в 06:09

Минтруд предложил обновить список работ для прохождения альтернативной службы

Парламентская газетавчера в 05:06
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Происшествия

Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
РИА Новости 05:58
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Сообщается, что американская компания наладит массовую сборку недорого смартфона с предположительным названием iPhone 9, который также называют в сети преемником iPhone SE, уже в феврале.
Astera 22 января в 04:28
Фигурное катание

Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ

Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
RT на русском 10:58
Космос

Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу

Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Актуальные Новости 22 января в 11:06
Происшествия

В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода

Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Российская газета 07:44
Политика

Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Газета.Ru 10:03
Армия и оружие

Замкнутый круг: корпуса украинских БТР-4 снова пошли трещинами

На трех бронекорпусах, предназначенных для сборки украинских БТР-4, замечен брак - плохая сварка с трещинами.
Российская газета вчера в 09:28
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 12:24
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия вчера в 18:42
Политика

Польша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте

В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Политика

Госдеп сообщил, что Помпео 1 февраля встретится с Лукашенко

Госсекретарь США Майкл Помпео 1 февраля в Минске встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
ТАСС 11:53
Футбол

«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона

«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Спорт-Экспресс вчера в 17:38
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Путин не увиделся с Зеленским в Израиле

Президент РФ Владимир Путин не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Иерусалиме во время участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
REGNUM вчера в 11:34
Здоровье

В Китае вылечили первого больного коронавирусом

Lenta.ru 08:55
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru 10:37
Здоровье

Названы первые признаки рака кожи

Российская газета 07:54
Экономика

Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое

Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ.
РБК 10:25
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС вчера в 05:07
Политика

Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Газета.Ru 11:14
Происшествия

Шесть человек погибли при стрельбе в Германии

В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Коммерсантъ 08:35
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Политика

Стрелки часов Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Актуальные Новости вчера в 11:46
Наука

Исследователи показали модель атмосферы древней Земли

Анализ микрометеоритов показал, что в них наряду с большим количеством железа содержался вюстит.
Индикатор 10:38
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды

Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Народные новости 22 января в 16:24
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка

Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации.
РЕН ТВ 05:05
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