с чего всё началось

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии. Среди них есть как обычные, вроде водителя, курьера, слесаря, повара или врача, так и экзотические – оленевод или гидрогеолог, сообщает агентство "Интерфакс".

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Политика МВД сняло ограничения на комплектование кадрами в ГИБДД Министерство внутренних дел России сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД, к подбору людей нужно подойти очень ответственно и качественно, заявил в пятницу первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Общество Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.

Политика Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства.

Политика Глава МЧС раскритиковал губернатора Чувашии за шутку над пожарным Глава МЧС России Евгений Зиничев раскритиковал поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники.

Происшествия В США пилот самолета ослеп из-за атаки лазером В США пилот заходившего на посадку в Сарасот-Брадентоне во Флориде самолета хулиган ослепил лазером, в результате мужчина потерял зрение, сообщает Independent.

Общество Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.