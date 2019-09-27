Политика
Мойка78Вместо допроса Порошенко уехал за границу
Порошенко должен был выступить в качестве свидетеля по делу о возможных правонарушениях при переходе Военно-морских сил Украины через Керченский пролив в 2018 году. Также отмечается, что бывший президент страны был уведомлен о дате допроса заранее.
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Медведев поручил изменить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант корзины.
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Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
Выложив видео, нападающий упомянул хавбека МЮ Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.
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Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
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Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
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Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Экономика
Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).
РИА Новости 07:48
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Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
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Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
ТАСС 24 сентября в 13:02
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
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Армия и оружие
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Российская газета 06:06
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Экономика
В Челябинске закрывается электродный завод
Рынок демпингуют китайские производители, поэтому завод в Челябинске был сначала остановлен, а до конца года он будет и вовсе закрыт.
Копейский рабочий 06:05
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
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RT на русском 08:56
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM вчера в 07:13
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
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Преподавателя лицея ВШЭ уволили после обвинений в совращении школьниц
Преподавателя лицея Высшей школы экономики Александра Кузнецова уволили после того, как бывшие ученицы обвинили его в совращении.
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Реклама в интернете поставила пользователей сети под угрозу
Пользователи сети стали жертвами вредоносного программного обеспечения, распространяющегося через рекламные объявления.
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