Политика

Мойка78Мойка78Вместо допроса Порошенко уехал за границу

Порошенко должен был выступить в качестве свидетеля по делу о возможных правонарушениях при переходе Военно-морских сил Украины через Керченский пролив в 2018 году. Также отмечается, что бывший президент страны был уведомлен о дате допроса заранее.
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