Политика
Мойка78Вместо допроса Порошенко уехал за границу
Порошенко должен был выступить в качестве свидетеля по делу о возможных правонарушениях при переходе Военно-морских сил Украины через Керченский пролив в 2018 году. Также отмечается, что бывший президент страны был уведомлен о дате допроса заранее.
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Политика
МИД РФ предложил лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Министерство иностранных дел России предложило проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не на территории США.
Вечерняя Москва вчера в 23:07
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия
Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму
Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».
News.ru 10:41
Общество
С 1 октября будет запрещено курить на балконах
13.35\Москва\Tochka Zрения\ С 1 октября вступают в силу уже принятые правительством РФ новые правила противопожарной безопасности.
Tochka Zрения вчера в 06:35
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Политика
МВФ «пришел в бешенство» из-за планов властей Украины по Коломойскому
Возможный компромисс новых властей Украины с олигархом Игорем Коломойским по «Приватбанку» привел в бешенство МВФ и может не только лишить Киев финансов, но и политической поддержки со стороны Запада, пишут СМИ.
Взгляд.ру 11:43
Футбол
«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»
Нева Спорт 10:00
Происшествия
Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
Задержана 23-летняя Виктория Айметдинова, подозреваемая в убийстве пятимесячного ребёнка, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное УМВД России.
RT на русском 25 сентября в 08:30
Авто
Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию
GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews 09:08
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»
Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
RuNews24.ru вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» пристыковался к МКС
Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» 25 сентября в автоматическом режиме совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Ридус 25 сентября в 16:04
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Шоу-бизнес
Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы
В комментариях к совместному снимку Тарасова и Костенко люди задавались вопросом, зачем футболист надел «женские» джинсы.
Телепрограмма 09:25
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:09
Происшествия
New York Times обвинила новгородца в убийстве
С момента убийства прошел месяц и первым молчание нарушило крупнейшее издание США New York Times.
53 новости 08:57
Общество
В Пекине открылся крупнейший в мире аэропорт Дасин
В Пекине официально открылся крупнейший в мире международный аэропорт "Дасин". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.
Газета Metro 25 сентября в 05:18
Здоровье
В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости 01:00
Футбол
Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
RT на русском 11:16