Политика
REGNUMПорошенко снова не явился на допрос в ГБР Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко должен был явиться на допрос 18 сентября 2019 года, но также его проигнорировал. Экс-президента Украины должны были допросить по делу о возможном злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в деятельность судей в 2016 году.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на стадионе
Ореанда-Новости вчера в 11:32
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Камеры За фото - и видео-съемку отвечает тройная основная камера, включающая: главный модуль на 64 Мп (f / 1.8) с фирменным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1; широкоугольный модуль на 8 Мп (f / 2.2, 123 °); датчик для измерения глубины на 5 Мп (f / 2.2).
MobiDevices 10:34
Экономика
Медведев поручил изменить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант корзины.
Суть событий 05:39
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней
В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Вести.Ru 11:34
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза 03:46
Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустил бюджетную версию Chevrolet Niva
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в новой начальной комплектации SL (Суперлайт).
Известия 04:00
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 07:08
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
Sputnik Абхазия 04:12
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить ради него мужа
Российский певец Сергей Лазарев на съемках шоу «Секрет на миллион» пошутили о возможном возобновлении отношений с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
ФАН 13:03
Авто
В России найдена Lada Priora с пробегом в миллион километров
За 36 месяцев автомобиль проехал миллион километров, на днях одометр обнулился.
Интермонитор.ру 06:30
Гаджеты
Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com 13:12
Здоровье
В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости 01:00
Экономика
Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз
Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года.
Lenta.ru 12:12
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало августа, в рамках подготовки к отопительному сезону компания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины.
REGNUM 08:31
Политика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Общество
С начала года Крым посетили 6,5 млн туристов
Число туристов, побывавших в Крыму с начала 2019 года, превысило 6,5 млн человек, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сообщение главы республики Сергея Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте».
RT на русском 12:42
Политика
Зеленский показал в ООН пулю и обвинил Россию в нападении на Украину
Life.ru 25 сентября в 09:47