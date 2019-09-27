Пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в ведомство. На этот раз он должен был выступать свидетелем по делу об «организации перехода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив».

Порошенко не пришел на допрос по инциденту в Керченском проливе

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