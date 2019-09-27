Политика
ТК ЗвездаПорошенко не пришел на допрос по инциденту в Керченском проливе
Пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в ведомство. На этот раз он должен был выступать свидетелем по делу об «организации перехода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив».
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Музыка
От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели
Во время перестройки «музыкой протеста» в России стал рок: лайнап первых митингов составляли рок-музыканты групп «Машина времени», «Алиса», «Круиз», «Гражданская оборона» и других.
РБК 03:10
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Политика
Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
Политика
Эксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
RT на русском 08:16
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промо-туры.
РБК 08:25
Политика
Украина не договорилась с МВФ о новом кредите
Ранее News.ru писал, что МВФ предоставит Украине новый кредит в размере примерно $5 млрд. При этом будет изменена система финансирования.
News.ru вчера в 08:23
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия вчера в 08:16
Общество
Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.
Известия 05:13
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Кино
Олег Басилашвили отметит 85-летие спектаклем в БДТ
Свой 85-ый день рождения артист отметит на сцене театра. Народный артист СССР Олег Басилашвили празднует свой 85-летний юбилей.
Piter.tv вчера в 00:16
Культура
Nirvana и Queen исчезли из культурного норматива школьников
Замминистра культуры Алла Манилова сказала, что список рекомендованных к изучению произведений искусства был предварительным, поэтому его решили удалить.
МР7.ру 24 сентября в 14:03
Футбол
Чалов, Круговой и Сулейманов вызваны в молодежную сборную России
Нева Спорт вчера в 08:58
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Наука
Физические тренировки загружают не только мышцы, но и мозг
ТАСС вчера в 12:31
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и ДРСМД
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета.
Московский Комсомолец 08:42
Авто
Автомобили УАЗ научатся заводиться со смартфона
Специалисты Ульяновского предприятия приступили к тестированию автомобилей с технологией Connected Car.
SpeedMe вчера в 05:47
Политика
Белый дом показал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Администрация президента США выложила расшифровку телефонного разговора между Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
Piter.tv 25 сентября в 10:58
Политика
МИД назвал безрассудством новые санкции США против России
МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.
Ведомости вчера в 18:51
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Кино
Sony готовит спин-офф «Человека-паука» про Мадам Паутину
Кинокомпания Sony готовит фильм о Мадам Паутине – героине комиксов о Человеке-пауке.
ИА InterMedia 06:07
Политика
Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы
РИА Новости 07:32