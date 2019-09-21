с чего всё началось

Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.

Предыдущая делегация Рады покинула весеннюю сессию ПАСЕ из-за несогласия с решением восстановить права делегации России в парламентской ассамблее. По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

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