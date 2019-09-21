с чего всё началось

Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.

Предыдущая делегация Рады покинула весеннюю сессию ПАСЕ из-за несогласия с решением восстановить права делегации России в парламентской ассамблее. По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Происшествия Под Одессой в ДТП погибли девять человек В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Энергетика Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.

Футбол РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.

Политика МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского Глава украинского МИД Вадим Пристайко в беседе с «Громадське» прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В Нижневартовске задержали троих сторонников ИГ Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Армия и оружие Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Происшествия Неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области Пресс-служба МВД Украины сообщило, что во Львовской области, в Сокальское отделение пожаловалось руководство одного из угольных предприятий на блокировку в селе Селец неизвестными лицами железнодорожных путей на станции "Сосновка".

Происшествия Десять военных ранены в результате взрыва на полигоне в Казахстане Минобороны Казахстана сообщило о ранении десяти сапёров из-за самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в ходе плановых подрывных работ.

Наука Впервые реконструирована анатомия древнего «алтайского человека» Генетики впервые реконструировали анатомический портрет денисовца – одного из древних предков человека, останки которого были найдены в Денисовой пещере на Алтае.

Футбол «Урал» согласился проститься с Парфеновым Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».

Шоу-бизнес Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.

Хоккей «Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество Москвичей ожидает мокрый снег и ветер В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.

Происшествия Два сотрудника Росгвардии покончили с собой Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.