Политика
Вести.RuВместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
Предыдущая делегация Рады покинула весеннюю сессию ПАСЕ из-за несогласия с решением восстановить права делегации России в парламентской ассамблее. По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
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Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.
— Богдан Яременко, украинский дипломатТелеканал 360° 04:36
с чего всё началось
«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование его интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ»,— написал господин Яременко в своем Facebook.Коммерсантъ05:19
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