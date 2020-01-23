Общество
Национальная служба новостейВместо службы в армии призывники смогут поработать оленеводами
Минтруд разработал проект приказа о новом перечне профессий, по которым призывники вместо службы в армии могли бы пройти альтернативную гражданскую службу. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
«Перечни сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям»,— сообщает пресс-служба Минтруда.Коммерсантъ08:53
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Минтруд предложил обновить список работ для прохождения альтернативной службы
Парламентская газетавчера в 05:06
Обновлен список профессий для альтернативной службы: можно стать курьером и гидрогеологом
Московский Комсомолецвчера в 10:01
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