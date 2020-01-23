Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВместо службы в армии призывники смогут поработать оленеводами

Минтруд разработал проект приказа о новом перечне профессий, по которым призывники вместо службы в армии могли бы пройти альтернативную гражданскую службу. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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«Перечни сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям»,— сообщает пресс-служба
 Минтруда.
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