с чего всё началось

Минтруд разработал проект приказа о новом перечне профессий, по которым призывники вместо службы в армии могли бы пройти альтернативную гражданскую службу. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Наука Учеными восстановлен голос древнеегипетской мумии Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.

Здоровье Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Происшествия Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.

Политика Зеленский объяснил важность диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.

Происшествия Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Космос На спутнике Юпитера может зародиться жизнь Ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе может зародиться жизнь. Об этом пишет издание Inforeactor.ru.

Энергетика Кабмин Украины рассказал о снижении тарифов на отопление Тариф на отопление удалось снизить на 30% благодаря снижению цены на газ, которая в ноябре 2019 составляла 6235,5 гривен за тысячу кубометров, а в декабре упала до 4276,7 гривен.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.

Политика Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение Лондона с Евросоюзом по Brexit, на историческом мероприятии, произошедшем в канцелярии британского правительства на Даунинг-стрит 10, присутствовали также делегаты ЕС и сотрудники МИД Британии.

Армия и оружие Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Политика Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.