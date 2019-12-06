Тверской суд Москвы приговорил 22-летнего участника акции 27 июля Никиту Чирцова к реальному сроку. Молодого человека признали виновным в применении насилия к полицейскому и отправили в колонию на год.

Участнику акции 27 июля Чирцову дали один год колонии

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