Происшествия

РосбалтРосбалтУчастнику акции 27 июля Чирцову дали один год колонии

Тверской суд Москвы приговорил 22-летнего участника акции 27 июля Никиту Чирцова к реальному сроку. Молодого человека признали виновным в применении насилия к полицейскому и отправили в колонию на год.
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Толкнувший полицейского на акции 27 июля активист получил один год колонии

РАПСИ03:46

Фигурант «московского дела» Чирцов получил год колонии

Коммерсантъ03:34

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии

Медиазона03:33

Суд приговорил фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова к году колонии общего режима

Новая газета03:33

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Никита Чирцов получил год колонии за нападение на полицейского

ТАСС03:32

Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля

РИА Новостивчера в 06:21
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Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.
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В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
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ТАСС 09:01
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Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
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В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
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Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
РИА Новости 06:03
Общество

Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»

Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
Интерфакс 03:58
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Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность

В России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме 3,6 %. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии.
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Общество

Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
РБК 08:57
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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«Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC

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Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Газета.Ru 09:21
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение в помещениях третьего этажа, а также кровли здания на площади 1,2 тыс. кв. метров.
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Падение продаж новых автомобилей в России ускорилось

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в ноябре 2019 года 156,848 тыс. единиц, что на 6,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Росбалт вчера в 06:53
Общество

Меркель впервые посетила Освенцим

В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
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Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

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Общество

Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
РБК 09:18
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

РБК 03:03
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Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

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В Роскачестве назвали лучшие бренды наушников

Лучшими наушниками в 2019 году стали Sennheiser HD 630VB. Рейтинг составили специалисты Роскачества.
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Экс-депутат Рады с оружием в руках призвала украинцев выйти на митинг

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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех

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Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

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Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
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IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
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