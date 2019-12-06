Происшествия
Вести.RuВместо трех с половиной лет колонии Чирцову дали год
Чирцов обвиняется в применении насилия к полицейскому, не опасного для жизни и здоровья. Гособвинитель просила приговорить его к 3,5 годам колонии. По данным следствия, во время несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в грудь и плечо.
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Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.
Политика
Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Компания HMD Global провела презентацию смартфона Nokia 2.3, который создавали в рамках программы Android One.
Общество
Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
Футбол
Габулов покинул пост президента «Алании»
Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.
Футбол
«Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом»
Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".
Экономика
В Минфине Украины заявили о снижении госдолга страны
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что украинский госдолг снизился с 80% до 60% от ВВП. Об этом сообщает «112 Украина».
Экономика
Медведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом
Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Единоборства
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Спорт
Легкоатлетка Клишина заявила о желании остаться в США
Прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина не исключила, что после завершения спортивной карьеры навсегда останется в США.
Биатлон
Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира
Экономика
Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами
В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не собирается жениться
Музыканта спросили о его личной жизни и о том, собирается ли он жениться.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Политика
В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей
В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Сирийские исламисты обзавелись современными немецкими танками
Как сообщает "Лента.ру", пользователи сети обратили внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых боевики из исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", воюющие на территории Сирии, запечатлены на фоне современных немецких танков Leopard 2.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года
По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
Общество
Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС.
Кино