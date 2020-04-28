Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.

с чего всё началось

"Аэрофлот" введет ваучеры на 3 года на перелет за вынужденно и добровольно отмененные перелеты из-за эпидемиологической обстановки - компания.

«Аэрофлот» введет ваучеры на три года за отмененные перелеты

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 3,1K

Общество Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа. 1,2K

Общество Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом "С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами. 1,4K

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 731

Политика Премьер Чехии не собирается выдворять посла России Скандал вокруг обвинений в адрес России со стороны чешских СМИ в подготовке к покушению на пражских политиков не требует выдворения из страны российского посла. 861

Происшествия ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву. 72

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 110

Космос Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 135

Общество В Калужской области ввели масочный режим Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим. 129

Здоровье В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.

Здоровье Главный симптом коронавирусной инфекции назвали в Минздраве РФ Заболевшие новым типом пневмонии люди испытывают в первую очередь нехватку дыхания, подчеркнул главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия 1". Врач призвал россиян тщательно следить за своим самочувствием и немедленно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах нового типа пневмонии. 613

Политика Владимир Путин объявил первые 11 дней мая нерабочими Чтобы не допустить нового витка заболеваемости коронавирусом, президент решил объявить три рабочих дня – 6, 7 и 8 мая – выходными.

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Общество Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. 246

Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 525

Политика Владимир Путин поручил составить план выхода из режима ограничений Перед совещанием с регионами 28 апреля президент Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору составить план поэтапного выхода страны из режима ограничений. 60

Общество В Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом "В Республике Татарстан сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам. 1