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В начале 2022 года рубль сможет пробить психологически важную отметку

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Центральными событиями, которые будут влиять на динамику валютных курсов на предстоящей неделе станут заседания сразу трех монетарных регуляторов: Федрезерва США, Европейского ЦБ и Банка России.
Российская газета
ФРС США может ускорить переход к ужесточению политики, причем допускается, что повышение ставки произойдет уже в первом квартале 2022 года.
ПРАЙМ
"Если курс EUR/USD опустится ниже 1,12, то ближайшей поддержкой может стать отметка 1,08", — считает эксперт.
ПРАЙМ
Причиной такого предполагаемого решения Центробанка России является высокая инфляция.
РЕН ТВ

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В начале 2022 года рубль сможет пробить психологически важную отметку
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Эксперт Ващенко считает, что рубль в начале 2022 года может укрепиться до уровня ниже 70 за доллар
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Аналитик предсказал сильное укрепление рубля после Нового года
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Аналитик считает, что рубль может сильно укрепиться в начале 2022 года
Gazeta.SPb23:19

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