Российская газетаВ начале 2022 года рубль сможет пробить психологически важную отметкуХорошо ли подобран заголовок?ДаНетЦентральными событиями, которые будут влиять на динамику валютных курсов на предстоящей неделе станут заседания сразу трех монетарных регуляторов: Федрезерва США, Европейского ЦБ и Банка России.Российская газетаФРС США может ускорить переход к ужесточению политики, причем допускается, что повышение ставки произойдет уже в первом квартале 2022 года.ПРАЙМ"Если курс EUR/USD опустится ниже 1,12, то ближайшей поддержкой может стать отметка 1,08", — считает эксперт.ПРАЙМПричиной такого предполагаемого решения Центробанка России является высокая инфляция.РЕН ТВЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаРЕН ТВПодробнее о событииВ начале 2022 года рубль сможет пробить психологически важную отметкуРоссийская газета21:00Эксперт Ващенко считает, что рубль в начале 2022 года может укрепиться до уровня ниже 70 за долларПРАЙМ22:35Аналитик предсказал сильное укрепление рубля после Нового годаРЕН ТВ21:38Аналитик считает, что рубль может сильно укрепиться в начале 2022 годаGazeta.SPb23:19Показать ещёОценить3Поделиться