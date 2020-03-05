За одни сутки число заразившихся выросло на 2103 человека, умерших — на 48 человек. Таким образом, всего за пределами Китая скончались 214 пациентов с данным диагнозом. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Чили, Аргентине, Польше и Украине.

Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек

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