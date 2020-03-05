Общество
REGNUMВне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек
За одни сутки число заразившихся выросло на 2103 человека, умерших — на 48 человек. Таким образом, всего за пределами Китая скончались 214 пациентов с данным диагнозом. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Чили, Аргентине, Польше и Украине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ВОЗ: число больных коронавирусом вне Китая превысило 10 000 человек
Московский Комсомолецвчера в 18:21
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Здоровье
Германия запретила экспорт медицинских масок
Угроза дефицита медицинских масок в связи с повышенным спросом на фоне распространения коронавируса вынудила власти РФ ввести ограничения на экспорт медицинских изделий.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Футбол
Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
Экономика
ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России
Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
Игры
Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для ПК
Halo: Combat Evolved с момента выхода в 2003 году дал начало культовой серии видеоигр, повествующих о приключениях суперсолдата Master Chief.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Энергетика
В Вене завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил о завершении встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в столице Австрии.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи
С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
Музыка
Группа Little Big поедет на Евровидение от России
Происшествия
Вертолет национальной полиции разбился на Филиппинах
Вертолет филиппинской национальной полиции потерпел крушение в четверг утром. Инцидент произошел в жилом районе провинции Лагуна.
Хоккей
Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»
ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Общество
Туристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе к Конституции
Крашенинников разъяснил поправку к Конституции с упоминанием Бога "Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – ответил Песков на вопрос журналистов, добавив, что в предлагаемой статье речь также идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
Политика
Байден продолжает лидировать в ходе «супервторника» в США
Лидерство по итогам «супервторника» продолжает удерживать бывший вице-президент США Джо Байден, на втором месте — Берни Сандерс, 4 марта сообщает The Washington Post.
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Политика
Владимир Путин решил судьбу поправки о Боге в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что одна из президентских поправок к законопроекту об изменении Конституции РФ предполагает упоминание Бога в российском Основном законе.
Политика
Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Баир Жамбалов досрочно покидает пост заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.
Армия и оружие
В Минобороны назвали ситуацию в Идлибе моментом истины
Ситуация в сирийском Идлибе стала очередным моментом истины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Происшествия
Директор школы уволился после инцидента с кварцевой лампой
Директор столичной школы №1415 Александр Лебединец уволился после инцидента с кварцевыми лампами.
Технологии
Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня
Толщина озонового слоя над Арктикой в настоящее время упала ниже средних значений. Она стремительно приближается к критическому уровню.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.