Общество

REGNUMREGNUMВне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек

За одни сутки число заразившихся выросло на 2103 человека, умерших — на 48 человек. Таким образом, всего за пределами Китая скончались 214 пациентов с данным диагнозом. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Чили, Аргентине, Польше и Украине.
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За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Взгляд.ру18:59

COVID-19: последние данные о числе заболевших

Вести.Ru17:39

ВОЗ: число больных коронавирусом вне Китая превысило 10 000 человек

Московский Комсомолецвчера в 18:21

Число заразившихся коронавирусом за пределами КНР превысило 12 тысяч человек

Газета.Ru16:51

Число заболевших коронавирусом за пределами КНР превысило 12 тыс. человек

РБК16:39

Число заразившихся новым коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223

ТАСС16:12

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223

Известия16:53
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Здоровье

Германия запретила экспорт медицинских масок

Угроза дефицита медицинских масок в связи с повышенным спросом на фоне распространения коронавируса вынудила власти РФ ввести ограничения на экспорт медицинских изделий.
Коммерсантъ 08:41
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Футбол

Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
ТАСС Спорт 14:37
Экономика

ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России

Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
Коммерсантъ 07:46
Игры

Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для ПК

Halo: Combat Evolved с момента выхода в 2003 году дал начало культовой серии видеоигр, повествующих о приключениях суперсолдата Master Chief.
Дни24 08:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Энергетика

В Вене завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил о завершении встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в столице Австрии.
RT на русском 12:53
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи

С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
Интерфакс 19:38
Музыка

Группа Little Big поедет на Евровидение от России

iReactor 02 марта в 14:08
Происшествия

Вертолет национальной полиции разбился на Филиппинах

Вертолет филиппинской национальной полиции потерпел крушение в четверг утром. Инцидент произошел в жилом районе провинции Лагуна.
Российская газета 20:51
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 11:27
Хоккей

Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»

ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.
Вести.Ru 14:03
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Вести.Ru 19:14
Общество

Туристическому рынку угрожает новый кризис

Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Коммерсантъ 17:34
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 02 марта в 06:00
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости 04:24
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Политика

В Кремле прокомментировали поправку о народе к Конституции

Крашенинников разъяснил поправку к Конституции с упоминанием Бога "Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – ответил Песков на вопрос журналистов, добавив, что в предлагаемой статье речь также идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
Право.ру 06:26
Политика

Байден продолжает лидировать в ходе «супервторника» в США

Лидерство по итогам «супервторника» продолжает удерживать бывший вице-президент США Джо Байден, на втором месте — Берни Сандерс, 4 марта сообщает The Washington Post.
REGNUM 09:17
Технологии

Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10

Моя Москва.онлайн 08:52
Политика

Владимир Путин решил судьбу поправки о Боге в Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что одна из президентских поправок к законопроекту об изменении Конституции РФ предполагает упоминание Бога в российском Основном законе.
Давыдов.Индекс 02 марта в 13:56
Политика

Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Баир Жамбалов досрочно покидает пост заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.
Байкал-Daily 20:24
Экономика

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Коммерсантъ 06:53
Армия и оружие

В Минобороны назвали ситуацию в Идлибе моментом истины

Ситуация в сирийском Идлибе стала очередным моментом истины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
НТВ 08:50
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 08:30
Происшествия

Директор школы уволился после инцидента с кварцевой лампой

Директор столичной школы №1415 Александр Лебединец уволился после инцидента с кварцевыми лампами.
Вести.Ru 11:36
Технологии

Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня

Толщина озонового слоя над Арктикой в настоящее время упала ниже средних значений. Она стремительно приближается к критическому уровню.
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой

Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
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