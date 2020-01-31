Происшествия

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Внедорожник попытался прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, охрана открыла огонь, передаёт CNN со ссылкой на полицию.
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Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN
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