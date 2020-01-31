Происшествия

ИзвестияИзвестияВнедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США

Внедорожник пытался прорваться в частную резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию в пятницу, 31 января. Охрана открыла огонь, чтобы остановить автомобиль.
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с чего всё началось
Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN
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Коммерсантъ14:06

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Полиция сообщила, что инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта

RT на русском17:31

Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция

РИА Новости16:51

В США задержали двух человек, пытавшихся проникнуть на внедорожнике в поместье Трампа

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Резиденцию Трампа попытались атаковать

Lenta.ru13:19

Двое на внедорожнике попытались прорваться к резиденции Трампа во Флориде

РБК13:18

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Газета.Ru15:36

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США

Известия13:07
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Власти Забайкалья рассказали, как нашли заразившегося коронавирусом

Как рассказали в пресс-службе забайкальского правительства, гражданина КНР проверили специалисты Роспотребнадзора.
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Великобритания официально покинула ЕС

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Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего

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Мегаполис онлайн 13:00
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
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На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды

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В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
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Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

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Курс доллара вырос на 33 копейки — до 62,87 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 69,23 рубля.
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Роспотребнадзор призвал не носить медицинские маски на улице

Роспотребнадзор рекомендовал надевать медицинские маски в транспорте, общественных местах, но не на улице — лучше дышать свежим воздухом.
News.ru 10:13
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Происшествия

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Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ 04:27
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США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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РИА Новости 16:59
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
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«Алиса переживает»: мама Тимати о том, что он живет не с Шишковой

Пара не была в браке, но модель родила рэперу дочь Алису.
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Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
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ФАС проанализирует сообщения о росте цен на маски и препараты в России

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РЕН ТВ 09:09
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МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК 14:05
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Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч

В пресс-службе Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики сообщили, что количество зараженных новым типом коронавируса превысило 10 тысяч.
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«Амур» впервые с 2016 года победил ЦСКА в КХЛ

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В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
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Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Инстаграм

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новый рекордный рубеж в социальных сетях - 200 млн подписчиков в Инстаграм.
Prognozist 29 января в 11:24
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Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи

Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
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