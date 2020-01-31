с чего всё началось

Внедорожник пытался прорваться в частную резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию в пятницу, 31 января. Охрана открыла огонь, чтобы остановить автомобиль.

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США

Общество Россия приостановила авиасообщение с Китаем Российские и китайские авиакомпании перестанут выполнять рейсы в Китай и обратно в связи с эпидемией коронавируса, заявила 31 января журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Футбол В Бундеслиге закрылось трансферное окно В чемпионате Германии закрылось трансферное окно. Дедлайн в Бундеслиге – первой из лиг топ-5 – наступил в 20:00 по Москве.

Авто Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.

Происшествия Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.

Технологии На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 33 копейки — до 62,87 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 69,23 рубля.

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Экономика Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.

Политика США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Политика Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.

Общество Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.

Авто В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер "Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".