Происшествия
ИзвестияВнедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США
Внедорожник пытался прорваться в частную резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию в пятницу, 31 января. Охрана открыла огонь, чтобы остановить автомобиль.
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с чего всё началось
Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN.Коммерсантъ14:06
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