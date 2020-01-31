Происшествия
РИА НовостиВнедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию. Автомобиль прорвался через оба контрольно-пропускных пункта и направлялся к главному входу.
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с чего всё началось
Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN.Коммерсантъ14:06
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