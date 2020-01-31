Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВнедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию. Автомобиль прорвался через оба контрольно-пропускных пункта и направлялся к главному входу.
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с чего всё началось
Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN
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Коммерсантъ14:06

Подробнее о событии

Полиция сообщила, что инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта

RT на русском17:31

Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция

РИА Новости16:51

Резиденцию Трампа попытались атаковать

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В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Газета.Ru15:36

Двое на внедорожнике попытались прорваться к резиденции Трампа во Флориде

РБК13:18

В США задержали двух человек, пытавшихся проникнуть на внедорожнике в поместье Трампа

ТАСС13:12

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США

Известия13:07
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Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

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Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений

РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Deita.ru 09:30
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Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

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Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

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Авто

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Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
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На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Наталья Ветлицкая вернулась на сцену через 25 лет

Минувшей осенью звезда 90-х обьявила о своем триумфальном возвращении на российскую сцену после почти 25-летнего перерыва.
StarHit.ru 17:00
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Общество

ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Российская газета 17:01
Происшествия

В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе

Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 14:38
Фигурное катание

Экс–тренер французской чемпионки ответил на обвинения в изнасиловании

Красная весна 12:36
Авто

Российский Skoda Karoq подешевел до старта продаж

Компания Skoda объявила о начале приёма заказов в России на компактный кроссовер Karoq.
Журнал Авто.ру 03:57
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Крупные разработчики антивирусов продолжат поддержку Windows 7

Как оказалось, большинство разработчиков продолжат поддержку Windows 7 еще как минимум в течение двух лет, что особенно будет выгодно для пользователей, так как Microsoft обновления безопасности выпускать больше не будет.
ГЛАС.RU 00:32
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
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Путин предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Ведомости 12:50
Технологии

Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Газета Кемерова вчера в 17:12
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru 07:28
Транспорт

В московском метро подорожал проезд

Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Lenta.ru 16:40
Футбол

«Брайтон» подписал 19-летнего защитника «Челси» Лэмпти

Защитник Тарик Лэмпти перешел из «Челси» в «Брайтон» Контракт с 19-летним игроком рассчитан до июня 2023 года.
Sports.ru 16:02
Культура

Анджей Сапковский рассказал, какую роль сыграл в создании сериала «Ведьмак»

Польский писатель рассказал, как работает и какую роль сыграл в создании "Ведьмака".
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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

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Военные Украины испытали в Одессе новый корабль

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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

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Игромания.ру вчера в 08:51
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В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
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