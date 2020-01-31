Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВнедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию. Автомобиль прорвался через оба контрольно-пропускных пункта и направлялся к главному входу.
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с чего всё началось
Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN
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Коммерсантъ14:06

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Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция

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Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

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В США задержали двух человек, пытавшихся проникнуть на внедорожнике в поместье Трампа

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В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

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Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:17, Ашберн
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По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
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Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»

В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
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Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

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Авто

Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью

Японский производитель автомобилей Nissan на международном автосалоне во Франфуркте покажет кроссовер Nissan Qashqai нового поколения.
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Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
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Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу

Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
BFM.ru 29 января в 08:51
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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
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В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
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Тренер «Спартака» Тедеско поблагодарил Цорна за приобретение Соболева

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Грузовой корабль Cygnus покинул МКС

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Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

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Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE снизилась на 3,3% и составила $56,96 за баррель.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
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В России с 1 февраля повысят социальные выплаты и пособия

С 1 февраля 2020 года коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций составит 1,030, говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте кабмина.
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Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

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