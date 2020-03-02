Экономика

REGNUMREGNUMВнедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

СМИ узнали о проблемах с внедрением бесплатного интернета в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:54

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России перенесли

News.ru01:20

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

REGNUM01:46

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается

Эхо Москвы00:32

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:38
Авто

В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей

В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
РБК вчера в 05:38
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Гаджеты

Xiaomi представила уникальную зарядку. Она очень быстрая и холодная

Компания Xiaomi официально анонсировала новейшую беспроводную технологию зарядки мощностью 40 Вт, которая пока что является самой быстрой в индустрии.
iXBT.com 01:46
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
Газета.Ru вчера в 16:54
Армия и оружие

Путин рассказал о новом гиперзвуковом оружии России

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о новом гиперзвуковом оружии РФ и его роли в поддержании стратегического баланса в мире.
iReactor 01:44
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Технологии

Первый в 2020 году запуск с Восточного запланирован на конец апреля

Валентина Матвиенко предложила дать особый статус космодрому Восточный.
ФедералПресс 01:18
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 01:56
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Общество

Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

Ридус вчера в 09:22
Политика

Поляки в форме Красной Армии устроили «расстрел» в Кракове

Польские националисты в форме бойцов Красной Армии из бутафорских пистолетов расстреляли людей в одежде мирных поляков и назвали это перформансом.
Рамблер 01:33
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Игры

Появился трейлер мобильной игры по «Мстителям»

Moi-portal.ru 00:25
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 февраля в 01:51
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Энергетика

«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ

На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
РИА Новости 00:00
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM вчера в 02:00
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Ведомости вчера в 23:15
Общество

Рособрнадзор рассказал о новых технологиях на ЕГЭ

Ожидается, что в 2020 году Единый государственный экзамен сдадут более 85 тыс. человек, в том числе свыше 12 тыс. выпускников прошлых лет.
Известия вчера в 23:59
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
REGNUM 01:06
Экономика

Из-за смены правительства кинопродюсеров лишают обещанных 2 млрд рублей из бюджета

Решение финансировать пилотный проект принято 28 февраля на заседании проектного комитета правительства по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сказали собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 15:58
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Общество

В Якутске предложили ввести налог на собак

Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельце собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
РИА Новости 01:48
Происшествия

В бывшем доме священника во Франции нашли клад с драгоценными камнями

Газета.Ru 00:25
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:22
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
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