Экономика
REGNUMВнедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
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с чего всё началось
Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.Коммерсантъвчера в 17:52
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16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
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В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
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Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США
Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Гаджеты
Xiaomi представила уникальную зарядку. Она очень быстрая и холодная
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«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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Первый в 2020 году запуск с Восточного запланирован на конец апреля
Валентина Матвиенко предложила дать особый статус космодрому Восточный.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Политика
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Польские националисты в форме бойцов Красной Армии из бутафорских пистолетов расстреляли людей в одежде мирных поляков и назвали это перформансом.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Игры
Появился трейлер мобильной игры по «Мстителям»
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Энергетика
«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
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Общество
Рособрнадзор рассказал о новых технологиях на ЕГЭ
Ожидается, что в 2020 году Единый государственный экзамен сдадут более 85 тыс. человек, в том числе свыше 12 тыс. выпускников прошлых лет.
Общество
Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто
Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
Экономика
Из-за смены правительства кинопродюсеров лишают обещанных 2 млрд рублей из бюджета
Решение финансировать пилотный проект принято 28 февраля на заседании проектного комитета правительства по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сказали собеседники «Ведомостей».
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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
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В Якутске предложили ввести налог на собак
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Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
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Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.