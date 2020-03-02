Экономика
REGNUMВнедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
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с чего всё началось
Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.Коммерсантъвчера в 17:52
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В Екатеринбурге расстреляли экс-директора овощебазы
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Турция рассказала о военной операции в Идлибе
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Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски
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Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
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Эрдоган 5 марта прилетит в Россию с визитом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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Смолов не смог помочь «Сельте» обыграть «Гранаду»
В субботу, 29-го февраля, "Сельта" совершила вояж в Гранаду, где провела с одноимённой командой поединок 26-го тура Примеры.
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Культура
Ушла из жизни народная артистка России Мария Антонова
В возрасте 93 лет скончалась народная артистка России Мария Антонова, сообщают СМИ со ссылкой на министра культуры Мордовии Светлану Баулину.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
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Энергетика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Общество
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Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
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В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ
Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
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