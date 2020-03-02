Экономика

REGNUMREGNUMВнедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Российские власти сорвали запуск бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Znak.com03:20

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

REGNUM01:46

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Россияне, вопреки обещаниям властей, пока не получат бесплатный доступ к порталу госуслуг

Эхо Москвы02:02

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

РБК02:42
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Спорт

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
Вести.Ru 03:00
Общество

Российские IT-разработчики предупредили о риске «развала отрасли»

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложило лишить разработчиков программного обеспечения так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть расширить свои полномочия.
REGNUM 01:28
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 19:05
Происшествия

СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Российская газета 02:00
Музыка

Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении 2020»

В Белоруси победителем национального этапа Евровидения 2020 стал музыкальный коллектив VAL.
Live24 28 февраля в 22:09
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 02:12
Происшествия

Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Lenta.ru 02:40
Футбол

Тамбов — Рубин 0:0

Чемпионат вчера в 06:57
Общество

Близкие Скрипаля смирились с тем, что больше никогда его не увидят

Виктория рассказала, что с 26 июня прошлого года ее дядя больше не связывался с семьей.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия

В Екатеринбурге расстреляли экс-директора овощебазы

Правда УрФО 03:15
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Общество

Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
RT на русском 02:27
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Реальное время вчера в 10:59
Политика

Эрдоган 5 марта прилетит в Россию с визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 03:20
Футбол

Смолов не смог помочь «Сельте» обыграть «Гранаду»

В субботу, 29-го февраля, "Сельта" совершила вояж в Гранаду, где провела с одноимённой командой поединок 26-го тура Примеры.
Sport.ru 29 февраля в 17:29
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Культура

Ушла из жизни народная артистка России Мария Антонова

В возрасте 93 лет скончалась народная артистка России Мария Антонова, сообщают СМИ со ссылкой на министра культуры Мордовии Светлану Баулину.
Экономика сегодня вчера в 12:10
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM вчера в 02:00
Энергетика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Ведомости вчера в 15:39
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Происшествия

В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
РИА Новости 03:22
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия 29 февраля в 07:54
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
РИА Новости 03:09
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Вести.Ru вчера в 21:14
Общество

Омского «мальчика на гречке» возьмет под временную опеку бабушка

Новый Омск 00:18
Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъ 00:19
Общество

В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 20:55
Игры

Инсайдер: Capcom отменила разработку Dino Crisis, но в течение года выйдет ещё одна Resident Evil

CyberSport.ru вчера в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
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