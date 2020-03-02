Экономика

REGNUMREGNUMВнедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

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СМИ узнали о проблемах с внедрением бесплатного интернета в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:54

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

REGNUM01:46

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

Россияне, вопреки обещаниям властей, пока не получат бесплатный доступ к порталу госуслуг

Эхо Москвы02:02

СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

РБК02:42

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52
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Политика

Путин поздравил Горбачева с 89-летием

ТАСС 02:01
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Космос

Ученые обнаружили белок в метеорите

Машины и Механизмы 28 февраля в 13:57
Общество

Абэ призвал японцев не скупать туалетную бумагу из-за коронавируса

Японцы начали в последнее время активно скупать туалетную бумагу после того, как в Сети появилась информация о том, что ее и медицинские маски якобы делают из одного материала.
ФАН 29 февраля в 10:44
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Реальное время вчера в 10:59
Музыка

Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства

ToDay News Ufa вчера в 03:31
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 01:41
Происшествия

Выживший алтайский солдат рассказал о расстреле в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов взял автомат и хладнокровно расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный.
REGNUM вчера в 23:41
Политика

Путин рассказал о жалобах Трампа на военные расходы США

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что американский лидер Дональд Трамп жаловался ему на слишком большие военные расходы США.
iReactor 01:45
Экономика

В «Столото» назвали сумму выигранных россиянами в 2019 году денег

В пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото» рассказали, сколько денег выиграли в лотерею россияне за 2019 год.
RT на русском 03:09
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Технологии

El País (Испания): почему у ваших родителей было больше секса, чем у вас (El País)

В нашем гипер-сексуализированном обществе, в котором поток рекламы с сексуальным компонентом неиссякаем, а об экспериментах в сексе говорят как никогда открыто, сексуальные отношения переживают не лучшие времена.
ИноСМИ 03:05
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

Газета.Ru вчера в 16:54
Общество

Гидрометцентр назвал регионы РФ, где в марте будет аномально тепло

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что самые высокие температуры в первый месяц весны ожидаются в центре европейской части России и на юге Западной Сибири, а наибольшее количество осадков выпадет на севере европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае.
Ридус 02:54
Общество

Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло

Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз.
РБК 02:56
Шоу-бизнес

Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман

КМВ Новости 29 февраля в 10:07
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
Вести.Ru 02:28
Гаджеты

Samsung и LG Innotek закрыли заводы в Южной Корее из-за коронавируса

Завод Samsung по производству мобильных устройств в Куми, находящийся невдалеке от Тэгу, где было выявлено большинство случаев заражения COVID-19 в стране, будет закрыт до вечера воскресенья, 1 марта, для проведения дезинфекции.
News.ru 02:18
Происшествия

Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах

Российская газета 01:04
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия

В Хабаровске на рабочем месте найден мёртвым офицер полиции

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», тело исполняющего обязанности начальника уголовного розыска 5-го отделения УМВД по г. Хабаровску обнаружили сослуживцы после того, как услышали в его кабинете звук выстрела.
Хабаровский край сегодня вчера в 20:45
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 29 февраля в 11:50
Кино

Известный актер Халит Эргенч уступил первенство Бураку Озчивиту

Rusturkey.com вчера в 22:05
Происшествия

В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка

Жительница Казани в воскресенье, 1 марта, дома напала с ножом на двоих сыновей 2012 года рождения, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.
Интерфакс вчера в 15:55
Общество

Мишустин объяснил, что нужно учесть при подготовке бюджета на 2021 год

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести изменения в федеральный бюджет для реализации послания президента Федеральному собранию.
REGNUM 01:54
Происшествия

В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Известия 01:37
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