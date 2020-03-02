Экономика
REGNUMВнедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
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с чего всё началось
Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.Коммерсантъвчера в 17:52
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Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Космос
Ученые обнаружили белок в метеорите
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Абэ призвал японцев не скупать туалетную бумагу из-за коронавируса
Японцы начали в последнее время активно скупать туалетную бумагу после того, как в Сети появилась информация о том, что ее и медицинские маски якобы делают из одного материала.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
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Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Происшествия
Выживший алтайский солдат рассказал о расстреле в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов взял автомат и хладнокровно расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный.
Политика
Путин рассказал о жалобах Трампа на военные расходы США
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что американский лидер Дональд Трамп жаловался ему на слишком большие военные расходы США.
Экономика
В «Столото» назвали сумму выигранных россиянами в 2019 году денег
В пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото» рассказали, сколько денег выиграли в лотерею россияне за 2019 год.
Общество
Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам
Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
Технологии
El País (Испания): почему у ваших родителей было больше секса, чем у вас (El País)
В нашем гипер-сексуализированном обществе, в котором поток рекламы с сексуальным компонентом неиссякаем, а об экспериментах в сексе говорят как никогда открыто, сексуальные отношения переживают не лучшие времена.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
Общество
Гидрометцентр назвал регионы РФ, где в марте будет аномально тепло
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что самые высокие температуры в первый месяц весны ожидаются в центре европейской части России и на юге Западной Сибири, а наибольшее количество осадков выпадет на севере европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае.
Общество
Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло
Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз.
Шоу-бизнес
Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
Гаджеты
Samsung и LG Innotek закрыли заводы в Южной Корее из-за коронавируса
Завод Samsung по производству мобильных устройств в Куми, находящийся невдалеке от Тэгу, где было выявлено большинство случаев заражения COVID-19 в стране, будет закрыт до вечера воскресенья, 1 марта, для проведения дезинфекции.
Происшествия
Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах
Футбол
«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
Происшествия
В Хабаровске на рабочем месте найден мёртвым офицер полиции
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», тело исполняющего обязанности начальника уголовного розыска 5-го отделения УМВД по г. Хабаровску обнаружили сослуживцы после того, как услышали в его кабинете звук выстрела.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Кино
Известный актер Халит Эргенч уступил первенство Бураку Озчивиту
Происшествия
В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка
Жительница Казани в воскресенье, 1 марта, дома напала с ножом на двоих сыновей 2012 года рождения, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.
Общество
Мишустин объяснил, что нужно учесть при подготовке бюджета на 2021 год
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести изменения в федеральный бюджет для реализации послания президента Федеральному собранию.
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана
Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.