Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.

с чего всё началось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.

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Происшествия В Хабаровске на рабочем месте найден мёртвым офицер полиции Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», тело исполняющего обязанности начальника уголовного розыска 5-го отделения УМВД по г. Хабаровску обнаружили сослуживцы после того, как услышали в его кабинете звук выстрела.