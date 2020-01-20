Политика

REGNUMREGNUMВнесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ

Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
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с чего всё началось
«Статью 75 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими... гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения», — говорится в пояснительной записке
 к законопроекту.
RT на русскомвчера в 09:29

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Обязанность государства повышать пенсии закрепят в конституции

Stolica58.ru19 января в 05:16

Путин предложил закрепить в Конституции размер МРОТ и индексацию пенсий

Коммерсантъвчера в 10:37

В Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий

РИА Новостивчера в 10:09

Путин предложил закрепить в Конституции гарантии индексации пенсий

Российская газетавчера в 09:31

Поправка к Конституции России закрепляет регулярную индексацию пенсий

RT на русскомвчера в 09:29

Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

РБКвчера в 12:31

Пенсионерам предложили сделку: Путин сделал важное заявление о пенсиях

Век18 января в 01:23
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 00:46
Происшествия

Умер пассажир экстренно севшего в Казани самолета

РБК 01:23
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
РИА Новости 02:10
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Происшествия

В Якутии на ребенка напала стая собак — возбуждено уголовное дело

Прокуратура Ленского района организовала проверку по факту нападения в г. Ленске стаи собак на ребенка 20 января 2020 года в Ленскую центральную районную больницу поступил ребенок 2011 г.р. со следами множественных укусов в области головы и туловища.
SakhaLife.ru вчера в 05:39
Армия и оружие

Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

РИА Новости вчера в 16:34
Футбол

Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес

Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Passion.ru вчера в 13:57
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Технологии

Глава Google предупредил об угрозах искусственного интеллекта

Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи в своей колонке для Financial Times указал на необходимость оперативного регулирования технологии искусственного интеллекта на государственном уровне.
Газета.Ru 02:10
Интернет

Умные колонки с Алисой научились вызывать такси

«Яндекс» объявил о том, что с помощью умных колонок с Алисой теперь можно вызвать такси — достаточно попросить об этом голосового помощника.
CNews 02:21
Здоровье

Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
Российская газета 00:50
Политика

Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Известия вчера в 18:53
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
RT на русском 02:40
Общество

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

Как отмечается, во вторник, 21 января, температура воздухе в Петербурге достигла +4,8°C. Таким образом был побит температурный рекорд 1957 года, когда столбик термометра поднялся до +4,6°C.
Газета.Ru 00:59
Общество

В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
REGNUM 01:23
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru вчера в 04:35
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости вчера в 09:08
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
Общество

Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев

Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
РИА Новости 02:16
Футбол

Агент подтвердил интерес «Локомотива» к японскому форварду Асано

Агент Нобуаки Танабе, представляющий интересы нападающего сербского «Партизана» Такумы Асано, подтвердил, что японским футболистом интересуется московский «Локомотив».
Sport24.ru 19 января в 08:50
Шоу-бизнес

«Непьющий алкоголик»: вся правда о борьбе Дмитрия Харатьяна с зависимостью

StarHit.ru 02:00
Шоу-бизнес

В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
ИнфоСМИ вчера в 12:43
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 19 января в 12:53
Экономика

Выручка онлайн-кинотеатра Okko выросла на 96%

В 2019 г. выручка онлайн-кинотеатра Okko (входит в Rambler Group) выросла на 96% – до 4,9 млрд руб. с учетом НДС, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение онлайн-кинотеатра.
Ведомости 01:14
Армия и оружие

В 2020 году российскую армию ждут более 600 единиц инженерной техники

Более 600 единиц инженерной техники появятся в российской армии в 2020 году, заявил начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает 20 января газета министерства обороны «Красная звезда».
REGNUM 19 января в 16:52
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском 02:02
Как работают Яндекс.Новости?
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