с чего всё началось

Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Общество Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.

Происшествия В Якутии на ребенка напала стая собак — возбуждено уголовное дело Прокуратура Ленского района организовала проверку по факту нападения в г. Ленске стаи собак на ребенка 20 января 2020 года в Ленскую центральную районную больницу поступил ребенок 2011 г.р. со следами множественных укусов в области головы и туловища.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Технологии Глава Google предупредил об угрозах искусственного интеллекта Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи в своей колонке для Financial Times указал на необходимость оперативного регулирования технологии искусственного интеллекта на государственном уровне.

Интернет Умные колонки с Алисой научились вызывать такси «Яндекс» объявил о том, что с помощью умных колонок с Алисой теперь можно вызвать такси — достаточно попросить об этом голосового помощника.

Здоровье Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.

Политика Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

Политика РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».

Общество В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года Как отмечается, во вторник, 21 января, температура воздухе в Петербурге достигла +4,8°C. Таким образом был побит температурный рекорд 1957 года, когда столбик термометра поднялся до +4,6°C.

Общество В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.

Общество Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Экономика Выручка онлайн-кинотеатра Okko выросла на 96% В 2019 г. выручка онлайн-кинотеатра Okko (входит в Rambler Group) выросла на 96% – до 4,9 млрд руб. с учетом НДС, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение онлайн-кинотеатра.