Экономика
Банки.руВнешфинбанк снизил ставки по вкладам
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Политика
США назвали России условие для продления ракетного договора
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условие для продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 18:45
Авто
Южная Корея потребовала солидную компенсацию от Mercedes-Benz
Южнокорейские власти намерены оштрафовать местное подразделение Mercedes-Benz на 64,3 млн долларов за фальсификацию данных об объемах вредных веществ в выхлопных газах дюжины дизельных моделей, включая C200d, GLC220 d 4Matic, GLD250 d 4Matic и ML250 BlueTEC 4Matic, которые в период с 2012 по 2018 год были проданы в количестве 37 154 экземпляра.
32CARS.ru вчера в 02:31
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Коммерсантъ 18:27
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Наука
Гребневики съели свое потомство для удержания новых территорий
Инвазивные гребневики Mnemiopsis leidyi на севере своего ареала питаются личинками своего же вида, когда их обычной еды недостаточно, сообщается в Communications Biology.
N+1 14:15
Космос
На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода
Актуальные Новости вчера в 09:20
Гаджеты
Представлен флагман Meizu 17 Pro
Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru 06:28
Гаджеты
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
Дни24 05:41
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года
Слово и Дело 03:22
Происшествия
Автомобиль вынесло на тротуар при ДТП в Южно-Сахалинске
По словам очевидцев, Passo от столкновения отлетел на тротуар. На место ДТП прибыли спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
АСТВ 09:13
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия 12:30
Общество
В Подмосковье продлили режим самоизоляции
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до конца мая До конца месяца жители области могут выходить из дома только ради получения экстренной медицинской помощи, поездок на работу, похода в ближайший магазин, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места жительства.
Право.ру 04:09
Наука
Впервые зафиксированы припадки у голых землекопов
Anonsens 08:55
Игры
В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered
CyberSport.ru 05:00
Армия и оружие
Первые российские военные вернулись из Италии
Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны РФ, помогавшего Италии в борьбе с коронавирусом, приземлился в пятницу на подмосковном аэродроме Чкаловский.
ТАСС 12:27
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Происшествия
Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
Бразилия установила очередной антирекорд по погибшим от коронавируса за сутки - 751 человек скончался от этого заболевания, следует из данных минздрава страны.
РИА Новости 18:44
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги
Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
ТАСС 08:48
Общество
Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным
Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Гаджеты
Realme X3 SuperZoom предложит 60-кратный зум и «звёздный режим» фото
По словам генерального директора компании Мадхава Шета (Madhav Seth), устройство получит мощный 60-кратный оптический зум и поддержку режима камеры Starry Mode.
3DNews 15:21
Общество
Суды России могут вернуться к обычному режиму работы с 12 мая
Российские суды могут вернуться к работе с 12 мая.
Деловое.ТВ 03:41
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35