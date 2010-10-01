Финансы
Банки.руВнешфинбанк снизил ставки по вкладам
Оценить
Комментарии
Футбол
Руководство АПЛ опасается возможного бунта со стороны игроков
Руководство АПЛ опасается, что некоторые топ-футболисты откажутся играть в условиях пандемии коронавируса и потребуют завершить сезон.
Sport24.ru 02:26
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 03:05
Происшествия
В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»
В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт вчера в 17:09
Общество
В Параде Победы в Москве примут участие 75 вертолетов и самолетов
9 мая состоится воздушная часть Парада Победы, в которой примут участие 75 летательных аппаратов – по числу лет, прошедших с окончания Великой Отечественной войны.
Московская перспектива 07 мая в 03:14
Армия и оружие
Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии
Второй самолет с российскими военными специалистами, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, прибыл в пятницу, 8 мая, на аэродром Чкаловский Московской области.
Известия вчера в 19:38
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР в Великой Отечественной войне
Всего, по данным Росстата, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне 26,6 миллиона своих граждан.
Российская газета 02:54
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
RT на русском 03:14
Армия и оружие
В Курске отменили авиапард
Городские известия (г. Курск) 02:34
Общество
Во Владикавказе и Грозном отменили авиапролеты из-за дождя
Воздушную часть парада в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили из-за плохой погоды во Владикавказе и Грозном.
РБК 03:25
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК вчера в 14:45
Экономика
Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита во время кризиса
Москва, 9 мая 2020, 06:18 — REGNUM Стремление заёмщика погасить кредит досрочно может привести к нехватке у него средств и вызвать связанные с этим последствия, особенно для юридических лиц, заявил 8 мая генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
REGNUM вчера в 23:18
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
Эксперт назвала сферы, в которых после карантина увеличится зарплата
Эксперт назвала сферы, в которых стоит ожидать увеличения зарплаты после окончания карантина, повсеместно введенного из-за эпидемии коронавируса.
Актуальные Новости 00:38
Игры
Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X
Astera 07 мая в 05:30
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрасывать мусор
В Роспотребнадзоре решили ответить россиянам, которые часто интересуются, можно ли заразиться коронавирусом при выходе на улицу, например, для выбрасывания мусора.
Pravda.Ru 02:35
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Общество
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1166
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, до 1166, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:23
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ вчера в 12:45
Происшествия
СКР возбудил дело после пожара с шестью погибшими в Башкирии
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после пожара в Башкирии, жертвами которого стали шесть человек.
Коммерсантъ 03:21
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Общество
Россиянам назвали три способа правильной дезинфекции масок
Lenta.ru вчера в 23:06
Космос
Астероид размером с фуру чуть не врезался в Землю
Астероид размером с фургон, который остался незамеченным астрономами до последнего момента, пролетел в пределах 9000 миль от Земли, сообщает Daily Mail.
Рязань Вести 07 мая в 06:03
Общество
ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru вчера в 16:59
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
Авто
Начались продажи российского электрогрузовика «Муравей»
На одном заряде грузовая машина в зависимости от загрузки может проехать от 70 до 90 км. Грузовой «Муравей» стоит 1,25 млн руб.
CarsWeek.ru вчера в 09:07
Происшествия
В Петербурге за сутки проверили на коронавирус 12 тысяч человек
По информации Смольного за последние сутки в городе обследовано на коронавирус 12562 человека.
АБН 03:06