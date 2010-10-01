Футбол Руководство АПЛ опасается возможного бунта со стороны игроков Руководство АПЛ опасается, что некоторые топ-футболисты откажутся играть в условиях пандемии коронавируса и потребуют завершить сезон.

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 82

Общество В Параде Победы в Москве примут участие 75 вертолетов и самолетов 9 мая состоится воздушная часть Парада Победы, в которой примут участие 75 летательных аппаратов – по числу лет, прошедших с окончания Великой Отечественной войны.

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Общество В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 328

Общество Во Владикавказе и Грозном отменили авиапролеты из-за дождя Воздушную часть парада в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили из-за плохой погоды во Владикавказе и Грозном.

Политика Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. 247

Экономика Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита во время кризиса Москва, 9 мая 2020, 06:18 — REGNUM Стремление заёмщика погасить кредит досрочно может привести к нехватке у него средств и вызвать связанные с этим последствия, особенно для юридических лиц, заявил 8 мая генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. 300

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Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.

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Общество ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека. 13

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