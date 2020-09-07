Внешнеторговый товарооборот в России в январе - августе 2020 года упал на 16%. Об этом в понедельник в Красноярске сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

с чего всё началось

К сожалению, за январь - август товарооборот у нас упал на 16%, импорт - на 7%, экспорт - на 23%

Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев текущего года сократился в годовом исчислении на 3,2% до $68,62 млрд. Об этом сообщает 7 сентября ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Товарооборот России и Китая за восемь месяцев сократился на 3,2%

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