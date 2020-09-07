Экономика
ИзвестияТоварооборот России и Китая за восемь месяцев сократился на 3,2%
Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев текущего года сократился в годовом исчислении на 3,2% до $68,62 млрд. Об этом сообщает 7 сентября ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
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К сожалению, за январь - август товарооборот у нас упал на 16%, импорт - на 7%, экспорт - на 23%
— Владимир Булавин, российский политикТАСС 00:24
с чего всё началось
Внешнеторговый товарооборот в России в январе - августе 2020 года упал на 16%. Об этом в понедельник в Красноярске сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.ТАСС00:24
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«Даллас» победил «Вегас» на старте серии полуфинала плей-офф НХЛ
"Даллас" переиграл "Вегас" в первом матче серии полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:48
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Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя
Магазины в России перестали принимать часть продукции импортного алкоголя из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.
Газета.Ru 02:01
Происшествия
Рейс из Хабаровска экстренно сел в Братске из-за болезни пассажира
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Шеф-повар Константин Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной
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Lenta.ru вчера в 12:44
Футбол
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что королевство еще может заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, но при условии сохранения независимости страны.
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
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Забайкальский край повысил индекс рынка труда
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