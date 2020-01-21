Финансы

Газета.RuГазета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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Внешний долг России резко увеличился

Московский Комсомолец09:40

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Газета.Ru09:13

ЦБ оценил рост внешнего долга России

Rambler News Service08:19

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

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Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

REGNUM08:38

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

Коммерсантъ08:50

Внешний долг РФ за 2019 год увеличился на 5,9%

ПРАЙМ08:14
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Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
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По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Интерфакс 14:39
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Мишустин назвал основные направления работы нового кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе первого заседания кабмина в новом составе назвал основные направления работы правительства.
РБК 14:09
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Российских военных американцы не пустили к месторождению нефти в Сирии

Военное дело 19 января в 15:06
Политика

Владимир Мединский покинет пост министра культуры

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Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Здоровье

Украина занимает второе место в Европе по распространению рака — минздрав

Украина занимает второе место в Европе по скорости распространения онкологических болезней, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06:23
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
РИА Новости 07:22
Фигурное катание

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Pravda.Ru вчера в 05:34
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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
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«Зенит» и «Краснодар» вошли в 100 лучших клубов мира по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила «Зенит» и «Краснодар» в топ-100 лучших клубов мира за прошлый год.
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Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

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StarHit.ru 01:00
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
RT на русском 04:18
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
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Володин: новое правительство соответствует ожиданиям Госдумы

Новый состав правительства соответствует ожиданиям депутатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
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Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
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Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

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Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Политика

Госдума может запретить приравнивать СССР к нацистской Германии

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила с инициативой защитить историю СССР от попыток приравнять Союз к нацистской Германии.
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Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Чтобы новая функция была доступна, пользователю придется перезапустить сеанс подключения к WhatsApp Web.
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Футбол

«Известия»: в РФС намерены признать выборы Прядкина нелегитимными

Как утверждают «Известия», в союзе хотят признать досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными, потому что лига нарушила несколько пунктов собственного устава и регламента РФС.
Спорт-Экспресс 10:09
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КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби

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