Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.

Политика Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.

Политика Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Политика Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности Президент России Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ главы государства и текст доктрины опубликованы на официальном портале правовой информации.

Происшествия Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.

Политика Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Происшествия На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Политика Матвиенко назвала новую структуру правительства более живой и гибкой Обновлённая структура правительства РФ соответствует поставленным в послании президента задачам, она также стала более живой и гибкой, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.