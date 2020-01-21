Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.

Общество Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.

Политика В России сменится министр просвещения Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.

Происшествия Невестка Хрущева скончалась в Москве Невестка Никиты Хрущева Галина Шумова скончалась в Москве на 86-м году жизни, передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 января.

Общество В Шереметьево усилили эпидемиологический контроль на рейсах из Китая В связи с распространением в Китае новой коронавирусной инфекции, которая стала причиной заболевания тяжелой пневмонией около 300 человек, московский аэропорт «Шереметьево» усилил санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из Китая, передает 21 января «РИА Новости».

Футбол Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» ответил на вопросы болельщиков по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, о котором было объявлено сегодня, 21 января.

Политика Песков: об идее дать право входа в РФ регионам других стран не слышал На вопрос об отношении к идее предоставления права регионам Украины и Белоруссии присоединяться к России, пресс-секретарь президента РФ Александр Песков ответил, что не знаком с этим предложением, в ходе своего общения 21 января с журналистами.

Общество Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.

Технологии Дуров назвал iCloud инструментом слежки Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Общество Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля — начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Шоу-бизнес Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в романе Ранее о возобновлении отношений между Питтом и Энистон писали другие издания после их совместного посещения детского дома в Мексике.