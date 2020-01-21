Финансы

Газета.RuГазета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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Внешний долг России резко увеличился

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Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта

Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля — начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Ростуризм предупредил россиян и туроператоров о рисках из-за коронавируса, распространяющегося в Китае.
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Скончался японский актёр Дзё Сисидо

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