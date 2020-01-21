Финансы
Газета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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Общество
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
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В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
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В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек
Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Джано расторг контракт со «Спартаком»
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Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте кабмина в среду.
Армия и оружие
Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК
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Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе
Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
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Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
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Общество
Что известно о новых 9 министрах и 6 зампредах правительства Михаила Мишустина. Коротко
Znak.com собрал короткие досье на новых министров и зампредов правительства.
Наука
Австралийский кратер оказался древнейшим на Земле
Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиарда лет назад.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Происшествия
Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
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На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Общество
Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха
Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
Политика
Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах России
Эффективность управления в 2019 году снизилась в 53 субъектах РФ.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Армия и оружие
Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.