Финансы

Газета.RuГазета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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Внешний долг России резко увеличился

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Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
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В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
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В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек

Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Джано расторг контракт со «Спартаком»

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Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте кабмина в среду.
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Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК

Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.
РИА Новости 20 января в 13:42
Происшествия

Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
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85 лет исполняется актрисе театра и кино Валентине Талызиной

В настоящее время Валентина Талызина выходит в созданной для нее постановке "Васса" по пьесе Горького "Васса Железнова".
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Общество

Что известно о новых 9 министрах и 6 зампредах правительства Михаила Мишустина. Коротко

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Наука

Австралийский кратер оказался древнейшим на Земле

Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиарда лет назад.
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В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
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Шоу-бизнес

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48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета вчера в 13:59
Происшествия

Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

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Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ вчера в 06:37
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Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

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В России дилеры Renault столкнулись с дефицитом кроссоверов Duster

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Общество

Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
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Происшествия

На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке

22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
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Общество

Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
Политика

Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах России

Эффективность управления в 2019 году снизилась в 53 субъектах РФ.
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Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
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Армия и оружие

Су-34 сможет обнаружить невидимые цели

Известия вчера в 17:45
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Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия вчера в 13:35
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