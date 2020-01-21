Финансы

REGNUMREGNUMВнешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. Отмечается, что за минувший год показатель увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9%.
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Внешний долг России резко увеличился

Московский Комсомолец09:40

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

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ЦБ оценил рост внешнего долга России

Rambler News Service08:19

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

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Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

Коммерсантъ08:50

Внешний долг РФ за 2019 год увеличился на 5,9%

ПРАЙМ08:14
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Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
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Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
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Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
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Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

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Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня 06:08
Авто

Datsun обновил в России седан on-DO

Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
Автоновости дня 02:39
Общество

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

Коллекторы в России могут оказаться под запретом. Депутаты предложили полностью прекратить деятельность агентств по взысканию долгов.
РЕН ТВ 02:00
Политика

Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова

Президент Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова генпрокурором, сообщили в Кремле.
РИА Новости вчера в 07:46
Технологии

Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Российский предприниматель Павел Дуров назвал облачный сервис корпорации Apple iCloud инструментом слежки из-за отказа американской компании от планов сквозного шифрования данных пользователей.
ТАСС 17:32
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
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Медведев поздравил новое правительство с началом работы

На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Известия 16:55
Экономика

Аналитики назвали главные котировки во вторник

В этом году аналитики понизили прогноз по ценным бумагам IBM с «лучше рынка» до «наравне с рынком», что негативно сказалось на котировках, сообщает РБК.
Профиль 04:04
Футбол

Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
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Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
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Происшествия

В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru 11:06
Космос

LEGO выпустит набор с Международной космической станцией

В 2017 году, например, компания выпустила реплику ракеты Saturn V и набор моделей в честь женщин-покорителей космоса.
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Здоровье

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Интерфакс 14:39
Происшествия

В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста

Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
РИА Новости 19 января в 12:05
Наука

Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков

Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Политика

В сенате США начались слушания по импичменту Трампу

Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США.
РИА Новости 13:55
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

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Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, где сыграют с США

РИА Новости 10:08
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не посылала своих военных в Ливию

На сегодняшний день в Ливии находятся лишь военные советники и инструкторы из Турции. Анкара еще не посылала туда своих военнослужащих.
Shraibikus News вчера в 11:07
Хоккей

Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
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В Роспатенте появились новые детали «Русского Прадо» от УАЗа

CarsWeek.ru 13:09
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